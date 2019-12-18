Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина. По его словам, сделали это Анатолий Чубайс и Алексей Кудрин. Об этом Юмашев рассказал в интервью телеканалу «Дождь».

Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина

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