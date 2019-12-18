Политика
РБКЮмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина
Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина. По его словам, сделали это Анатолий Чубайс и Алексей Кудрин. Об этом Юмашев рассказал в интервью телеканалу «Дождь».
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Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
Политика
Палата представителей США проголосует за импичмент
Если большинство все же проголосует за импичмент президента, Дональд Трамп может оставаться на посту, так как ему предстоит еще один шаг судебный процесс в Сенате.
Политика
В Верховной раде собрались превратить Кубань в «украинскую Кубу»
17 октября депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал в соцсетях о том, что украинские парламентарии сформировали межфракционную комиссию, которая займется вопросами разработки политики возвращения Кубани «в культурное, политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Кино
Критики разгромили девятый эпизод «Звездных войн»
После голливудской премьеры девятого эпизода «Звездных войн» в Сети появились восторженные отзывы первых зрителей, однако вслед за ними раздались голоса профессиональных кинокритиков, которые оказались не так воодушевлены последним детищем Джей Джей Абрамса.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»
Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Здоровье
Власти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве
Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия.
Политика
Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
Происшествия
«Мама, не переживай»: мальчик умер в больнице после прыжков на диване
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти восьмилетнего мальчика в одной из больниц Севастополя.
Экономика
ЦБ сообщил о сокращении числа сторонников оплаты наличными
По данным ЦБ, оплата наличными по-прежнему является основным способом расчетов в мелких розничных магазинах.
Общество
Задержанных в московском аэропорту израильтян отпустили
Граждане Израиля, задержанные в московском аэропорту Домодедово, отпущены.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике
Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Футбол
Прошло заседание по иску агентов к 18-летнему игроку «Локомотива»
Напомним, что агенты требовали от 18-летнего футболиста компенсацию в размере 350 тыс. евро и утверждали, что Мухин допустил ряд нарушений при одностороннем расторжении договора с "Крыльями Советов".
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Общество
Москва побила температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений
В полдень в среду был побит температурный рекорд 1956 года - плюс 2,8 градуса.
Политика
«Нафтогаз» усомнился в подписании контракта с «Газпромом» до 1 января
Вероятность заключения нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины до конца 2019 года «приближается к нулю с каждой минутой».
Культура
Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате
Танцевальные номера в фильме были поставлены хореографом Егором Дружиным, который признался, что был измотан сотрудничеством с Пугачевой, но остался доволен итоговым результатом.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов
Родные Анастасии Завротнюк опубликовали несколько фотографий журналистов из тех, кто круглосуточно преследует семью, надеясь на сенсацию.
Футбол
Томас Цорн: На результат «Спартака» будем смотреть в следующем сезоне
Генеральный директор Спартака Томас Цорн высказался о работе нового главного тренера команды Доменико Тедеско.
Шоу-бизнес
Наташа Королева в образе Мальвины тоскует по 90-м
В канун смены десятилетий певица Наташа Королева затосковала по 90-м. 46-летняя певица решила примерить для фотосессии образ Мальвины.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Политика
Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
Единоборства
Кокляев пофилософствовал о жизни после нокаута от Емельяненко
Российский тяжеловес Михаил Кокляев рассказал, как поменялись его взгляды на жизнь после проигрыша в поединке с бойцом ММА Александром Емельяненко.
Космос
Ракета «Союз» успешно вывела на орбиту пять европейских спутников
Ранее сообщалось, что на космодроме Куру во Французской Гиане прошел успешный старт ракеты-носителя «Союз-СТ» с пятью европейскими спутниками.
Энергетика
«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года
Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Политика
«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией
Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
Политика
Цемах подал жалобу в ЕСПЧ на спецслужбы Украины и Нидерландов
Похищение Цемаха В июне 2019 года украинские спецслужбы похитили с территории ДНР бывшего командира ПВО республиканского ополчения Владимира Цемаха.