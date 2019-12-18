Политика

РБКРБКЮмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина

Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина. По его словам, сделали это Анатолий Чубайс и Алексей Кудрин. Об этом Юмашев рассказал в интервью телеканалу «Дождь».
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Экс-помощник Путина оценил вероятность возвращения семьи Ельцина в политику

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Российский журналист
Российский журналист, политический деятель и девелопер. Руководитель Администрации Президента Российской Федерации с 11 марта 1997 по 7 декабря 1998. Советник Президента Российской Федерации с 23 декабря 1998 года.
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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