Политика
ТАССЮмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах. Юмашев также является супругом Татьяны Юмашевой (Дьяченко) - дочери Бориса Ельцина.
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Американские учёные обнаружили область мозга, отвечающую за появление алкогольной зависимости.
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Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе
Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина обратилась к российскому президенту Владимиру Путину в связи с ситуацией, сложившейся в театре.
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Медведев предложил вариант своей идеи о 4-дневной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с активом региональных отделений партии «Единая Россия» положительно отреагировал на предложение одного из членов отделения «Единой России» закрепить в Трудовом кодексе понятие «неполный рабочий день» для работающих матерей с маленькими детьми для сохранения соцвыплат, передает «РИА Новости».
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Путин назвал чушью изменения правил медосмотра для водителей
Президент Российской Федерации В. В. Путин, узнавший из СМИ грядущие изменения правил получения медсправок для водителей, назвал полной чушью.
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Фото дня: подготовка к запуску грузового корабля «Прогресс МС-13»
Остаются считанные дни до старта грузового корабля «Прогресс МС-13» по программе Международной космической станции (МКС).
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В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы
В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
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Следствие просит отправить под домашний арест главу Чехова
Следственный комитет России просит суд отправить под домашний арест главу подмосковного города Чехова Марину Кононову.
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МВД Абхазии заявило о двух погибших в перестрелке в Сухуме
Ранее неизвестные в масках открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума. МВД сообщало, что три человека погибли и три пострадали.
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
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Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию
Политика
Вучич впервые отреагировал на сообщения о вербовщике ГРУ в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич впервые публично отреагировал на скандал, разгоревшийся из-за видео, на котором предполагаемый сотрудник ГРУ передает деньги сербскому военному.
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Абрамович отказался продавать «Челси»
Лондонским клубом Абрамович владеет с 2003 года. За это время «Челси» выиграл абсолютно все европейские трофеи, включая Лигу чемпионов.
Общество
МИД Швеции пожаловался на страх россиян перед посещением страны
Глава МИД Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы, в частности, россияне, не хотят посещать страну из-за негативного образа за рубежом, сообщает РИА "Новости".
Здоровье
Уволенный трансплантолог Каабак сообщил о встрече со Скворцовой
Врач-трансплантолог Михаил Каабак, уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД), сообщил РБК, что его пригласили на встречу с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Общество
В России создадут Арктический центр судостроения и судоремонта
В Мурманской области на базе трех предприятий Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) будет создан Арктический центр судостроения и судоремонта.
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Создана первая глобальная карта Титана
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Зидан прокомментировал празднование Бэйла с флагом
Учитывая всё, что сделал Бэйл за время в «Реале», болельщики должны быть с ним.
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Названы способы использования старых смартфонов
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Джон Фавро показал 50-летнего малыша Йоду
Все же создатель ленты Джон Фавро порадовал поклонников франшизы оригинальным концепт-артом малыша, которому всего на всего 50-лет.
Политика
Песков: Фотографии в «Новой газете» об убийстве в Сирии шокируют
Шокирующей назвал фото‑ и видеоинформацию с жестоким убийством в Сирии, опубликованную в «Новой газете», 22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
В России может наступить безработица таксистов и грузчиков
Эксперты отметили, что таксисты, продавцы и грузчики при работе не задействуют эмоциональный интеллект.
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СМИ: часть денег, найденных у полковника ФСБ Черкалина, принадлежала замглавы Агентства по страхованию вкладов
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в мошенничестве и взятках, в своих показаниях утверждает, что часть из найденных у него 12 миллиардов рублей принадлежит бывшему замглавы Агентства по страхованию вкладов Валерию Мирошникову.
Футбол
Поедет ли Тедеско в Питер, выиграет ли «Тамбов» у «Локо». Анонс тура РПЛ
Турнирная таблица после 16 туров В 17-м туре встречаются Выиграет ли "Тамбов" четвертый матч подряд После ухода Александра Григоряна и назначения исполняющим обязанности главного тренера Сергея Первушина "Тамбов" выиграл три матча подряд.