Политика

ТАССТАССЮмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах. Юмашев также является супругом Татьяны Юмашевой (Дьяченко) - дочери Бориса Ельцина.
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Валентин Борисович Юмашев
Российский журналист
Российский журналист, политический деятель и девелопер. Руководитель Администрации Президента Российской Федерации с 11 марта 1997 по 7 декабря 1998. Советник Президента Российской Федерации с 23 декабря 1998 года.
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Владимир Познер
Журналист
Советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель. Ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».
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