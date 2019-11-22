Политика
ТАССЮмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах. Юмашев также является супругом Татьяны Юмашевой (Дьяченко) - дочери Бориса Ельцина.
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Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником: интервью с Познером в 5 цитатах
Екатеринбург Онлайн14:32
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Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
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Уроженка Таганрога модель Оксана Воеводина рассказала о нелёгкой жизни матери-одиночки.
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Пол Маккартни выложил в Сеть две новые песни
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«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.
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Анастасия Решетова случайно показала лицо сына
Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Футбол
«Уфа» сменила клубный цвет
«Уфа» приняла решение провести ребрендинг клубных цветов.
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МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы не хотят посещать страну из-за ее негативного образа за рубежом.
Здоровье
Медики назвали неуязвимую перед раком группу крови
Выяснилось, что у обладателей второй группой крови риск рака нивелируется с помощью здорового образа жизни, пишет MK.RU.
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Ставки по рублевым вкладам в банках достигли десятилетнего минимума
В российских банках средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла десятилетнего минимума — 6,03%.
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Флойд Мейвезер не собирается возвращаться на ринг
Чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший в интервью Reuters заявил, что он не планирует в свои 42 года возвращаться на боксерский ринг, хотя он будет участвовать в разных публичных мероприятиях, включая показательные поединки, а также намерен продолжать свою промоутерскую деятельность в боксе, а затем распространить ее на смешанные единоборства.
Шоу-бизнес
Развод с Меладзе не отрицает Вера Брежнева
37-летняя артистка прокомментировала слухи о разладе в отношениях с Константином Меладзе.
Культура
Мединский: на месте «Соловья» могут построить новый киноцентр
Мединский добавил, что "проблема будет решена": например, на месте киноцентра построят новый, другой вариант - аналогичный объект появится "где-то рядом".
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Происшествия
В Новороссийске ребенка выбросило на проезжую часть порывом ветра
ТАСС/ Порыв ветра выбросил 12-летнюю девочку на проезжую часть в Новороссийске, ребенка госпитализировали, сообщается в официальном аккаунте Скорой медицинской помощи города в Instagram.
Космос
Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Лолиты живет с новой возлюбленной в элитном районе Москвы
Футбол
Абрамович отказался продавать «Челси»
Лондонским клубом Абрамович владеет с 2003 года. За это время «Челси» выиграл абсолютно все европейские трофеи, включая Лигу чемпионов.
Космос
Американский энтомолог нашел на фото с Марса насекомых и змей
Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо в США заявил, что обнаружил на фото, сделанных ровером Curiosity, следы обитателей, похожих на земных насекомых, а также рептилий.
Спорт
Выдача нейтрального статуса российским легкоатлетам приостановлена
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановила процедуру выдачи российским спортсменам разрешения на выступления на международных соревнованиях в статусе нейтральных атлетов.
Общество
К Земле несется опасный астероид, сравнимый с Челябинским метеоритом
Исполнительный директор "Роскосмоса" отметил, что размер небесного тела составляет 10-15 метров — это позволяет сопоставить его с астероидом, который разрушился в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.
Экономика
ФНС отменит отчетность для компаний на упрощенке
Как пояснил руководитель ФНС Михаил Мишустин, онлайн-кассы, которые передают налоговикам сведения о платежах в режиме реального времени, позволят отменить сдачу отчетности, поскольку современные технологии и так делают розничную торговлю совершенно прозрачной.
Общество
Берлускони получил ушиб во время падения и попал в больницу
Бывший итальянский премьер-министр, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони попал в больницу с ушибом после того, как упал во время конгресса Европейской народной партии в хорватском Загребе, передает РИА Новости.
Общество
Мединский признался в своем увлечении стрелялкой Doom
Владимир Мединский «не поощряет», когда его дети играют в компьютерные игры, и сам имел опыт увлечения играми.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Происшествия
Экипаж застрявшего у берегов Одессы танкера могут эвакуировать силой
Одесские власти решают вопрос о принудительной эвакуации трёх членов экипажа танкера Delfi, который сел на мель у берегов Одессы, заявил представитель Одесской областной госадминистрации Денис Соколов, сообщил 22 ноября телеканал 112.ua.
Общество
Молодую учительницу из Санкт-Петербурга уволили за блог в Twitter
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