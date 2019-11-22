Политика

ТАССТАССЮмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах. Юмашев также является супругом Татьяны Юмашевой (Дьяченко) - дочери Бориса Ельцина.
Читать в источнике
Комментировать963

Подробнее о событии

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником: интервью с Познером в 5 цитатах

Екатеринбург Онлайнвчера в 14:32

Появились подробности отставки Ельцина

Lenta.ruвчера в 11:13

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

ТАССвчера в 13:01

«Он видел в нем человека, который продолжит реформы». Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина

Ведомостивчера в 13:29

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

РИА Новостивчера в 11:18

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

РБКвчера в 12:56

Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина в качестве преемника

Парламентская газетавчера в 14:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 02:59, Вашингтон
Теннис

Хачанов и Рублёв вывели Россию в полуфинал Кубка Дэвиса

Карен Хачанов и Андрей Рублёв смогли сломить сопротивление Новака Джоковича и Виктора Троицки,благодаря чему команда вышла в полуфинал Кубка Дэвиса.
Metaratings вчера в 14:15
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Кино

Ситком «Интерны» стал мультсериалом

Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Piter.tv вчера в 12:35
Политика

Лавров назвал условие заключения мирного договора с Японией

Газета.Ru 00:49
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
REGNUM вчера в 22:45
Авто

Volkswagen показал крупный минивэн Viloran

На автосалоне в Гуанчжоу компания Volkswagen представила большой минивэн Viloran, двухобъёмник дебютировал в предсерийном варианте, судя по тонированному остеклению — не готов салон, да и спешить Вилорану не куда, продажи в КНР запланированы на конец второго квартала следующего года, так что время подготовиться у него есть.
Autorating.ru вчера в 08:38
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском вчера в 11:04
Политика

Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС, сообщает Sky News.
РИА Новости 01:56
Политика

Лондон отказался вернуть Маврикию архипелаг Чагос

Джагнот ссылается на майскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над архипелагом Чагос и вернуть его Маврикию в течение полугода.
Журналистская правда вчера в 08:44
Политика

Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ

Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
Pravda.Ru вчера в 12:05
Политика

Депутат Госдумы предложил отправить Украине «посылочку из унитазов»

Толстой отметил, что на кораблях «никто ничего не брал», однако в случае необходимости в России могут собрать украинским коллегам «какую-нибудь посылочку из унитазов».
Известия 02:10
Гаджеты

В России изготовили позолоченные наушники Apple за 4,3 миллиона

В Российской Федерации из новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro выпустили позолоченную версию устройства под названием Caviar AirPods Gold Edition.
В городе R 21 ноября в 07:51
Спорт

Сборная России по пляжному футболу выиграла первый матч на ЧМ-2019

iReactor 01:48
Происшествия

Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море

В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
РИА Новости 01:52
Общество

Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок

РИА Новости вчера в 18:45
Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
РИА Новости вчера в 08:46
Общество

Житель Тюмени накопил долг 5 миллиардов рублей

Житель Тюмени накопил долг 5 миллиардов рублей, что является самой крупной суммой среди физических лиц региона.
Znak.com 01:33
Здоровье

В Роспотребнадзоре объяснили, как лучше принимать антибиотики

Микробы иногда вырабатывают устойчивость к антибиотикам. Роспотребнадзор дал советы, как этого избежать.
Телеканал 360° 21 ноября в 23:26
Транспорт

Путин поблагодарил Собянина, Воробьева и Белозерова за открытие МЦД

Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу РЖД Олега Белозерова за открытие Московских центральных диаметров (МЦД).
РИА Новости 21 ноября в 06:31
Путешествия

Сервис для путешественников назвал выгодные направления на Новый год

Тревел-агентство Biletix составило рейтинг самых выгодных направлений для путешествий на Новый год.
РБК 02:07
Армия и оружие

Турция попробует «совместить» F-35 и С-400

Lenta.ru вчера в 07:52
Теннис

Выставочный матч Роджера Федерера в Колумбии отменён

Выставочный поединок швейцарца Роджера Федерера и немца Александра Зверева в Боготе (Колумбия) отменён из-за беспорядков в стране.
GoTennis.ru 01:01
Футбол

Экспресс на КХЛ от 20.11.2019

Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на хоккей из трех событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.
Все про Спорт ру 19 ноября в 21:49
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru вчера в 03:15
Авто

Раскрыли салон обновленной Lada 4x4

"Вживую" салон серийного автомобиля сфотографировал один из пользователей группы "RCI News" в социальной сети "ВКонтакте".
Автоновости дня 21 ноября в 01:40
Общество

Перемещения российских автомобилей отследят

В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Lenta.ru вчера в 22:19
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»

Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
7Дней.ру 21 ноября в 05:00
Кино

Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Кристиной Асмус

Продюсер Ольга Леснова дала интервью "Пятому каналу", во время которого, в том числе, рассказала о съёмках Кристины Асмус в фильме "Текст".
Discover24 21 ноября в 03:00
Фигурное катание

Туктамышева рассказала о заработках в фигурном катании

Российская спортсменка Елизавета Туктамышева поделилась подробностями о заработках российских фигуристов в интервью YouTube-каналу «Всему Головин».
Сусанин вчера в 06:10
Происшествия

В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Северной Осетии. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
ТАСС 00:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валентин Борисович Юмашев
Российский журналист
Российский журналист, политический деятель и девелопер. Руководитель Администрации Президента Российской Федерации с 11 марта 1997 по 7 декабря 1998. Советник Президента Российской Федерации с 23 декабря 1998 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Владимир Познер
Журналист
Советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель. Ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное