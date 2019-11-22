Политика

РБКРБКЮмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник рассказал, что в списке кандидатов у Ельцина было порядка десяти человек, в числе которых был Путин. В качестве преемника Путин стал восприниматься в 1998 году, когда занял должность первого заместителя главы администрации.
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Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал своим преемником Путина

РИА Новости11:18

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником: интервью с Познером в 5 цитатах

Екатеринбург Онлайн14:32

Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина в качестве преемника

Парламентская газета14:28

«Он видел в нем человека, который продолжит реформы». Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина

Ведомости13:29

Юмашев раскрыл причину выбора Путина преемником Ельцина

Известия15:57

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

РБК12:56

Появились подробности отставки Ельцина

Lenta.ru11:13
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Космос

«Роскосмос» сообщил о сближающемся с Землей неизвестном астероиде

Известия 14:41
Спорт

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики временно отстранен

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) на время отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина из-за его вмешательства в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщила пресс-служба AIU.
Взгляд.ру вчера в 12:09
Политика

Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Lenta.ru 10:59
Политика

Трамп исключил возможность торговой сделки с Китаем на равных условиях

Торговая сделка между Соединёнными Штатами и Китаем не может быть заключена на равных условиях, заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.
RT на русском 09:08
Политика

Путин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики

«Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — сказал президент.
РБК 10:36
Общество

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Звезды дарят вам энергию и активность. Вероятность заболеваний очень мала, но есть риск травматизма.
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Политика

«Морское дело» Украина — Россия: Гаагский трибунал начал слушания

В четверг, 21 ноября, в Гааге начались первые слушания по "морскому делу" Украины против России по поводу нарушения иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей в Азовском море.
Украина.ру вчера в 10:08
Космос

Запуск ракеты Ariane 5 перенесли из-за неполадок

REGNUM 18:49
Армия и оружие

Иран заявил об успешном испытании ПВО собственного производства

Мобильность позволяет военнослужащим подготовить ПВО к работе менее чем за пять минут, передаёт агентство Mehr.
Говорит Москва 10:32
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей за свой прокат 85,04 балла на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро (Япония), пишет RT.
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Происшествия

Следствие просит арестовать замглавы Росалкогольрегулирования

Следственный комитет просит арестовать замруководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.
ТАСС 05:49
Общество

В Кельне людей эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны

Около 6,5 тысячи человек эвакуируют в Кельне после обнаружения 500-килограммовой английской бомбы времен Второй мировой войны, сообщается на сайте городской администрации.
РИА Новости 18:55
Экономика

Курченко получил отсрочку по долгу за уголь Донбасса

«Внешторгсервис» (ВТС), находящийся под операционным контролем бизнесмена Сергея Курченко, получил отсрочку на два года по выплате долга перед промышленными предприятиями и угольными шахтами самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик (ЛНР и ДНР).
РБК 04:31
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Роналду прокомментировал непопадание в заявку на матч с «Аталантой»

Soccer.ru 14:49
Политика

Путин назвал главную задачу России на ближайшие десять лет

Главной задачей ближайших десяти лет является укрепление военного, технического и кадрового потенциала за счет эффективного расходования средств, заявил президент России Владимир Путин в рамках заседания Совбеза РФ.
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Политика

Представитель Зеленского исключил вариант возвращения Крыма силой

Кориневич сообщил, что площадкой для решения вопроса о возвращении Крыма должна стать рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, входящая в комиссию по вопросам правовой реформы при президенте Украины.
РБК 17:05
Здоровье

Кардиолог Центра Алмазова рассказала, как держать давление под контролем без лекарств

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Армия и оружие

Российская армия завершила перевооружение на комплекс «Искандер»

Ракетные соединения Сухопутных войск России завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер», сообщает пресс-служба Минобороны России.
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Экономика

В Госдуме объявили о мировом экономическом кризисе

Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).
REGNUM 20 ноября в 05:25
Спорт

Комитет WADA рекомендует лишить РУСАДА статуса соответствия

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендует исполкому организаци признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу, сообщается на сайте WADA.
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Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

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Происшествия

В Якутии 14-летняя школьница погибла в ванной, заряжая телефон

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Кино

Тодд Филлипс получил разрешение на съемки сиквела «Джокера»

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Китайский журналист объяснил, почему россиянки «быстро стареют»

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
РИА Новости 18:45
Экономика

ФНС отменит отчетность для компаний на упрощенке

Как пояснил руководитель ФНС Михаил Мишустин, онлайн-кассы, которые передают налоговикам сведения о платежах в режиме реального времени, позволят отменить сдачу отчетности, поскольку современные технологии и так делают розничную торговлю совершенно прозрачной.
Pravda.Ru вчера в 01:19
Авто

В сети показали салон обновленного внедорожника Lada 4X4

В сети появилось изображение салона обновлённого внедорожника Lada 4X4. Снимок опубликовал паблик "RCI News | Russian Cars Industry".
За рулем Кубань вчера в 06:49
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В 2019 году заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Волгоградской области снизилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Опубликовано видео момента тарана автобусом рынка в Калининграде

Появилось видео момента, как пассажирский автобус врезался в центральный рынок в Калининграде.
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Американский энтомолог нашел на фото с Марса насекомых и змей

Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо в США заявил, что обнаружил на фото, сделанных ровером Curiosity, следы обитателей, похожих на земных насекомых, а также рептилий.
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В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

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Валентин Борисович Юмашев
Российский журналист
Российский журналист, политический деятель и девелопер. Руководитель Администрации Президента Российской Федерации с 11 марта 1997 по 7 декабря 1998. Советник Президента Российской Федерации с 23 декабря 1998 года.
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Владимир Познер
Журналист
Советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель. Ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».
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