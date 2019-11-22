Политика

РИА НовостиРИА НовостиЮмашев рассказал, как Ельцин выбрал своим преемником Путина

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году. Об этом он рассказал в интервью Владимиру Познеру в Ельцин-центре.
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Юмашев раскрыл причину выбора Путина преемником Ельцина

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Международный арбитраж рассмотрит возражения о незаконности по иску «Приватбанка» к России

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, удовлетворил ходатайство РФ о рассмотрении возражений о незаконности в разбирательстве с "Приватбанком".
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Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что аудитория российского телевидения сокращается со скоростью миллион зрителей в год.
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Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
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Валентин Борисович Юмашев
Российский журналист
Российский журналист, политический деятель и девелопер. Руководитель Администрации Президента Российской Федерации с 11 марта 1997 по 7 декабря 1998. Советник Президента Российской Федерации с 23 декабря 1998 года.
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Владимир Познер
Журналист
Советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель. Ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».
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