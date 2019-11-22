Политика
РИА НовостиЮмашев рассказал, как Ельцин выбрал своим преемником Путина
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году. Об этом он рассказал в интервью Владимиру Познеру в Ельцин-центре.
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Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником: интервью с Познером в 5 цитатах
Екатеринбург Онлайн14:32
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Экономика
Жители РФ заплатят значительно больше налогов в 2019 году
С каждым годом россияне платят все больше денег по налогу на имуществу, а также земельному и транспортному налогам.
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Конте рассказал игрокам «Интера», как надо заниматься сексом
Общество
На Кубани археологи нашли клад редких монет
В Темрюкском районе археологи нашли 28 редчайших золотых монет.
Армия и оружие
Российская армия завершила перевооружение на комплекс «Искандер»
Ракетные соединения Сухопутных войск России завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер», сообщает пресс-служба Минобороны России.
Футбол
Дубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов» в матче РПЛ
Культура
Шахназаров осудил превращение кино в антироссийскую пропаганду
Как заявил режиссер, «кино должно показывать все недостатки общества», но «должно быть равновесие».
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Общество
В Петербурге учительницу уволили из-за резких высказываний в Twitter
Политика
Представитель Зеленского исключил вариант силового возвращения Крыма
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий возвращения полуострова.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Теннис
Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию
Наука
Ученые назвали причину возникновения болезни Паркинсона
Ученые назвали одну из возможных причин возникновения болезни Паркинсона.
Космос
Американский энтомолог нашел на фото с Марса насекомых и змей
Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо в США заявил, что обнаружил на фото, сделанных ровером Curiosity, следы обитателей, похожих на земных насекомых, а также рептилий.
Здоровье
В России исследуют медицинскую марихуану
Общество
Victoria’s Secret официально объявила об отмене своего ежегодного шоу
Американская компания L Brands, владелец бренда нижнего белья Victoria's Secret, официально объявила об отмене ежегодного Victoria's Secret Fashion Show, сообщает журнал Fortune.
Происшествия
Врач из Твери умерла из-за отказавших в помощи коллег
В Твери врач больницы №6 Нина Азизова скончалась после того, как в течение дня коллеги отказывали ей в госпитализации, а также не смогли диагностировать инфаркт.
Происшествия
Следствие просит о домашнем аресте главы Чехова Кононовой
Следствие обратилось в Бабушкинский суд Москвы с ходатайством о домашнем аресте главы подмосковного городского округа Чехов Марины Кононовой, которую обвиняют в мошенничестве с муниципальным имуществом на 7,3 миллиона рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
Армия и оружие
Россия выдвинула Турции условие покупки Су-35
Россия продаст Турции истребитель четвертого поколения Су-35 при условии покупки страной истребителя пятого поколения Су-57, сообщил Defense News на выставке Dubai Airshow 2019 директор по международному сотрудничеству «Ростеха» Виктор Кладов.
Политика
МИД прокомментировал запрет Латвии на вещание российских СМИ
Новый запрет на вещание на территории Латвии российских СМИ является грубым нарушением международного права.
Политика
Международный арбитраж рассмотрит возражения о незаконности по иску «Приватбанка» к России
Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, удовлетворил ходатайство РФ о рассмотрении возражений о незаконности в разбирательстве с "Приватбанком".
Общество
Симоньян признала главенство YouTube над телевидением
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что аудитория российского телевидения сокращается со скоростью миллион зрителей в год.
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
Кино
Ситком «Интерны» стал мультсериалом
Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Шоу-бизнес
Воеводина пожаловалась на тяжёлую жизнь
Победительница конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина (Горбатенко), разошедшаяся с экс-королём Малайзии Фарисом Мухаммадом V, призналась, что ей приходится сложно быть матерью-одиночкой и одновременно вести бизнес.
Политика
Лондон отказался вернуть Маврикию архипелаг Чагос
Джагнот ссылается на майскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над архипелагом Чагос и вернуть его Маврикию в течение полугода.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Экономика
Курченко получил отсрочку по долгу за уголь Донбасса
«Внешторгсервис» (ВТС), находящийся под операционным контролем бизнесмена Сергея Курченко, получил отсрочку на два года по выплате долга перед промышленными предприятиями и угольными шахтами самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик (ЛНР и ДНР).