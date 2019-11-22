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Армия и оружие В Донбассе начали демонтировать позиции ВСУ Украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) начала демонтаж блиндажей и укреплений ВСУ в районе отвода сил и средств возле Богдановки, пишут украинские СМИ.

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