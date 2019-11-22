Политика

РИА НовостиРИА НовостиЮмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году. Об этом он рассказал в интервью Владимиру Познеру в Ельцин-центре.
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Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина своим преемником

РИА Новости11:18

Названа причина выбора Путина преемником Ельцина

Московский Комсомолец10:57

Появились подробности отставки Ельцина

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Зять Ельцина 2 часа объяснял, как Путин стал президентом. 5 признаний

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Юмашев рассказал, благодаря кому Путин оказался в администрации президента

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Юмашев объяснил решение Ельцина уйти именно 31 декабря

РБК10:15

Юмашев раскрыл причину выбора Путина преемником Ельцина

Газета.Ru10:45
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Валентин Борисович Юмашев
Российский журналист
Российский журналист, политический деятель и девелопер. Руководитель Администрации Президента Российской Федерации с 11 марта 1997 по 7 декабря 1998. Советник Президента Российской Федерации с 23 декабря 1998 года.
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Владимир Познер
Журналист
Советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель. Ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».
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