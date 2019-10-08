Политика

RT на русскомRT на русскомЮмашева прокомментировала свой допрос в аэропорту Нью-Йорка

Допрошенная ФБР в аэропорту Нью-Йорка депутат Госдумы Инга Юмашева прокомментировала состояние российско-американских отношений. По её словам, невыдача виз российским делегатам и проведение допросов становятся тенденцией со стороны США.
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Юмашева вернулась в Москву

Телеканал 360°06:22

Депутат Юмашева рассказала о подробностях допроса в США

Известия04:02

Депутат Госдумы Инга Юмашева прокомментировала свой допрос в аэропорту Нью-Йорка

ТАСС01:28

Допрошенная ФБР депутат Госдумы предложила не обижаться на провокации США

РБК04:46

Допрос вместо диалога: депутат Юмашева рассказала подробности своего задержания

Вести.Ru02:40

Депутат Юмашева вернулась из Нью-Йорка в Москву

RT на русском05:02

Депутат Инга Юмашева вылетела в Россию

Радио Маяк00:09
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Происшествия

В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

РБК 06 октября в 12:56
Происшествия

СК назвал причину смерти актера Марьянова

Причиной смерти актера Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Известия 06:22
Общество

Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

Интерфакс 01:30
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом Вологодской области

Известия 04:18
Политика

Путин наградил американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества

РИА Новости 04:51
Политика

Глава МИД Украины рассказал о вариантах развития ситуации в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о трёх основных сценариях развития ситуации в Донбассе.
RT на русском 05:52
Экономика

Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор

Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомились РИА Новости.
РИА Новости 06:22
Происшествия

В ДТП возле «Высоцкого» серьезные травмы получили два человека

В аварии пострадали несколько человек, на месте работала скорая. К сожалению, двух человек увезли в лечебное учреждение.
Evo-rus.com 00:30
Общество

Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Общество

Объявлены нобелевские лауреаты по физике

Нобелевская премия по физике за 2019 год присуждена Джеймсу Пиблзу (Канада), Мишелю Майору (Швейцария) и Дидье Келозу (Швейцария) за работы в области астрономии и астрофизики, сообщает РИА Новости со ссылкой на Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.
BFM.ru 06:10
Происшествия

Басманный суд продлил домашний арест Майкла Калви

Басманный суд Москвы во вторник продлил домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании Филиппа Дельпаля до 13 декабря, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:06
Политика

МИД Украины: Россия добивается отмены саммита в «нормандском формате»

Россия ищет новые основания, чтобы не проводить встречу в «нормандском формате», полагает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Политика

В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

Газета.Ru вчера в 20:54
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии

Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Общество

Врач перечислил признаки рака на теле человека

Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Политика

«Мы говорим правду»: Соловьев пошел против Путина

Телеведущий Владимир Соловьёв в интервью «Комсомольской правде» заявил, что продолжит обсуждать политическую ситуацию на Украине в своём ток-шоу на канале Россия-1.
Рамблер 01:45
Наука

Создана первая квантовая система с симметрией четность-время

Американские исследователи реализовали одну из первых квантовых систем с симметрией четность-время (PT-симметрия).
Индикатор вчера в 15:36
Авто

Новый «каблучок» Lada Van появится в 2020 году

Новый российский «каблучок» LADA Van – аналог Renault Dokker с измененным дизайном, выйдет в продажу летом 2020 года.
Автоновости дня 02:06
Политика

Песков: смысл слов Трампа «поладить с Россией» не раскрыт до сих пор

Слова американского президента Дональда Трампа о стремлении «поладить с Россией» расходятся с действительностью, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
RT на русском 06:19
Политика

В Госдуме заявили о возможном восстановлении авиасообщения с Грузией

Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в самое ближайшее время, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
РИА Новости 04:59
Единоборства

Боец ММА умер после поединка в Грозном

4 октября 27-летний Нурматов (13 поединков, 11 побед) провел бой с россиянином Бесланом Исаевым в Грозном — в рамках турнира по смешанным боевым искусствам (ММА) Absolute Championship Akhmat 100.
Рамблер 05:25
Футбол

«Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Боруссию»

Vprognoze.ru 05:08
Транспорт

«РЖД» подготовила финансовую модель ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» разработало финансовую модель высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва.
REGNUM вчера в 14:45
Политика

Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции развалом экономики. Свое обращение он написал у себя в Twitter.
Piter.tv вчера в 12:51
Футбол

Дмитрий Баринов: «Стараюсь подбадривать игроков „Спартака“. Говорю, что все будет хорошо»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов рассказал о подготовке к матчу с Шотландией и атмосфере внутри национальной команды.
Спорт-Экспресс 06:04
Политика

Трамп призвал к импичменту Пелоси по обвинению в госизмене

Президент США Дональд Трамп обвинил спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси и председателя комитета палаты американских представителей по разведке Адама Шиффа в государственной измене и призвал к их импичменту.
Газета.Ru вчера в 01:35
Транспорт

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Шоу-бизнес

Округлившийся живот у Ани Лорак породил слух о беременности певицы

Округлившийся живот популярной певицы Ани Лорак породил слухи среди поклонников о беременности певицы.
Ugpressa.ru вчера в 12:02
Политика

Депутаты Госдумы в течение года почти не голосовали «против»

Не место для дискуссий Госдума VII созыва в подавляющем большинстве случаев голосовала за обсуждаемые законопроекты, депутаты из представителей граждан превратились в "заверителей", делают вывод эксперты Центра политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым в докладе "Бездействующая Госдума", с которым ознакомился РБК.
РБК 05:27
Авто

Новая Kia Optima может получить полный привод

Ходят слухи о том, что новинка может получить систему полного привода, но официального подтверждения пока нет.
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Инга Альбертовна Юмашева
Российский депутат
Российская теле- и радиоведущая, журналист. Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва.
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