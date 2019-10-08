Политика
RT на русскомЮмашева прокомментировала свой допрос в аэропорту Нью-Йорка
Допрошенная ФБР в аэропорту Нью-Йорка депутат Госдумы Инга Юмашева прокомментировала состояние российско-американских отношений. По её словам, невыдача виз российским делегатам и проведение допросов становятся тенденцией со стороны США.
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Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
Происшествия
СК назвал причину смерти актера Марьянова
Причиной смерти актера Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Политика
Глава МИД Украины рассказал о вариантах развития ситуации в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о трёх основных сценариях развития ситуации в Донбассе.
Экономика
Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомились РИА Новости.
Происшествия
В ДТП возле «Высоцкого» серьезные травмы получили два человека
В аварии пострадали несколько человек, на месте работала скорая. К сожалению, двух человек увезли в лечебное учреждение.
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Общество
Объявлены нобелевские лауреаты по физике
Нобелевская премия по физике за 2019 год присуждена Джеймсу Пиблзу (Канада), Мишелю Майору (Швейцария) и Дидье Келозу (Швейцария) за работы в области астрономии и астрофизики, сообщает РИА Новости со ссылкой на Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.
Происшествия
Басманный суд продлил домашний арест Майкла Калви
Басманный суд Москвы во вторник продлил домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании Филиппа Дельпаля до 13 декабря, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
МИД Украины: Россия добивается отмены саммита в «нормандском формате»
Россия ищет новые основания, чтобы не проводить встречу в «нормандском формате», полагает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Политика
«Мы говорим правду»: Соловьев пошел против Путина
Телеведущий Владимир Соловьёв в интервью «Комсомольской правде» заявил, что продолжит обсуждать политическую ситуацию на Украине в своём ток-шоу на канале Россия-1.
Наука
Создана первая квантовая система с симметрией четность-время
Американские исследователи реализовали одну из первых квантовых систем с симметрией четность-время (PT-симметрия).
Авто
Новый «каблучок» Lada Van появится в 2020 году
Новый российский «каблучок» LADA Van – аналог Renault Dokker с измененным дизайном, выйдет в продажу летом 2020 года.
Политика
Песков: смысл слов Трампа «поладить с Россией» не раскрыт до сих пор
Слова американского президента Дональда Трампа о стремлении «поладить с Россией» расходятся с действительностью, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Политика
В Госдуме заявили о возможном восстановлении авиасообщения с Грузией
Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в самое ближайшее время, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
Единоборства
Боец ММА умер после поединка в Грозном
4 октября 27-летний Нурматов (13 поединков, 11 побед) провел бой с россиянином Бесланом Исаевым в Грозном — в рамках турнира по смешанным боевым искусствам (ММА) Absolute Championship Akhmat 100.
Футбол
«Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Боруссию»
Транспорт
«РЖД» подготовила финансовую модель ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» разработало финансовую модель высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва.
Политика
Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции развалом экономики. Свое обращение он написал у себя в Twitter.
Футбол
Дмитрий Баринов: «Стараюсь подбадривать игроков „Спартака“. Говорю, что все будет хорошо»
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов рассказал о подготовке к матчу с Шотландией и атмосфере внутри национальной команды.
Политика
Трамп призвал к импичменту Пелоси по обвинению в госизмене
Президент США Дональд Трамп обвинил спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси и председателя комитета палаты американских представителей по разведке Адама Шиффа в государственной измене и призвал к их импичменту.
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Округлившийся живот у Ани Лорак породил слух о беременности певицы
Округлившийся живот популярной певицы Ани Лорак породил слухи среди поклонников о беременности певицы.
Политика
Депутаты Госдумы в течение года почти не голосовали «против»
Не место для дискуссий Госдума VII созыва в подавляющем большинстве случаев голосовала за обсуждаемые законопроекты, депутаты из представителей граждан превратились в "заверителей", делают вывод эксперты Центра политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым в докладе "Бездействующая Госдума", с которым ознакомился РБК.
Авто
Новая Kia Optima может получить полный привод
Ходят слухи о том, что новинка может получить систему полного привода, но официального подтверждения пока нет.