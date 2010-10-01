Футбол
ЧемпионатЮмтити не сыграл с Албанией из-за травмы, полученной на тренировке
Игрок защитной линии «Барселоны» Самюэль Юмтити не смог принять участие в матче сборной Франции с командой Албании в рамках отборочного раунда Евро-2020 из-за повреждения, сообщает L’Equipe. По сведениям источника, игрок получил травму правой ноги во время тренировки.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 05:41, Вашингтон
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Кино
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Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости.
Новая газета вчера в 14:52
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Происшествия
В Североуральске пьяный водитель «Ауди» сбил насмерть пешехода
Телеканал ОТВ 04:58
Политика
В Ингушетии избрали нового главу региона
Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Политика
Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35»
Эхо Москвы вчера в 15:00
Политика
В Польше призвали к восстановлению диалога с Россией
Цель Варшавы, полагает журналист, в создании "пропасти" между РФ и Польшей как на политическом, так и "межчеловеческом" уровне.
Газета.Ru 04:48
Политика
Беглов проголосовал на выборах в Петербурге
РИА Новости 03:20
Политика
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Lenta.ru 04:46
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.
Вести.Ru вчера в 18:30
Шоу-бизнес
Стало известно, где будет учиться сын Фриске и Шепелева
Отец, Дмитрий Шепелев, выбрал для него учебное заведение, где все обучение идет только на английском языке.
Рамблер 05:34
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Армия и оружие
На Украине при перемещении военной техники погиб военнослужащий
Оперативное командование «Север» ВСУ Украины сообщило о гибели украинского военнослужащего из-за нарушения мер безопасности при перемещении военной техники.
RT на русском 00:10
Религия
Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ
Более половины (58,1%) членов Генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовали за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
РБК вчера в 21:44
Происшествия
В Ленинградской области три человека погибли в результате ДТП
Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ленинградской области.
REGNUM 02:46
Политика
Демонстранты в Гонконге передали петицию в генконсульство США
Участники протестов в Гонконге в воскресенье с пением гимна США и плакатами, призывающими Штаты оказать помощь в "освобождении" города от контроля со стороны Пекина, прошли к зданию американского генерального консульства и передали дипломатам петицию.
Интерфакс 05:29
Политика
К полудню в Волгоградской области проголосовали 15,41% избирателей
Крестьянская жизнь 05:34
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший в августе Ми-2
РИА Новости 05:01
Политика
В погоню за бюллетенями в Купчино отправились наблюдатели
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Цензуры.Нет 04:56
Гаджеты
Трио классических динамиков с Google Assistant от Braun
Megaobzor.com 04:53
Политика
Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17
Прокуратура Нидерландов выдвинула России требование о выдаче бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы благодаря обмену удерживаемыми лицами, пишет издание Algemeen Dagblad.
Ruposters.ru 04:34
Политика
Пушков посоветовал главе Пентагона «проснуться»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Пентагона Марка Эспера, который поставил России условия для совместной работы с США.
Взгляд.ру 04:16
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.
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Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
В правительстве не могут понять, откуда депутат Госдумы Валерий Рашкин взял информацию о готовящемся повышении пенсионного возраста в России до 70 лет.
Lenta.ru 06 сентября в 11:26