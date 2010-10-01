Футбол

ЧемпионатЧемпионатЮмтити не сыграл с Албанией из-за травмы, полученной на тренировке

Франция — Андорра
10 сентября
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Стад де Франс»
1 фото
Игрок защитной линии «Барселоны» Самюэль Юмтити не смог принять участие в матче сборной Франции с командой Албании в рамках отборочного раунда Евро-2020 из-за повреждения, сообщает L’Equipe. По сведениям источника, игрок получил травму правой ноги во время тренировки.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Юмтити пропустил матч с Албанией из-за травмы

Спорт-Экспрессвчера в 15:47

Умтити не сыграл с Албанией из-за травмы, полученной на тренировке. Его участие в матче с Андоррой под вопросом

Sports.ruвчера в 16:21

Юмтити не сыграл с Албанией из-за травмы, полученной на тренировке

Чемпионатвчера в 21:01

Умтити пропускает матч с Албанией из-за травмы

Soccer.ruвчера в 16:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 05:41, Вашингтон
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Политика

Памфилова пообещала сделать «доску антипочета» для «лгунов» о выборах

РБК 04:36
Кино

Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер»

Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости.
Новая газета вчера в 14:52
Общество

Медики назвали лечебные свойства водки

От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Происшествия

В Североуральске пьяный водитель «Ауди» сбил насмерть пешехода

Телеканал ОТВ 04:58
Политика

В Ингушетии избрали нового главу региона

Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Политика

Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35»

Эхо Москвы вчера в 15:00
Политика

В Польше призвали к восстановлению диалога с Россией

Цель Варшавы, полагает журналист, в создании "пропасти" между РФ и Польшей как на политическом, так и "межчеловеческом" уровне.
Газета.Ru 04:48
Происшествия

Полиция начала проверку нападения на автобус с наблюдателями в Туве

Газета.Ru 03:45
Политика

Беглов проголосовал на выборах в Петербурге

РИА Новости 03:20
Политика

Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам

Lenta.ru 04:46
Теннис

Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open

Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.
Вести.Ru вчера в 18:30
Шоу-бизнес

Стало известно, где будет учиться сын Фриске и Шепелева

Отец, Дмитрий Шепелев, выбрал для него учебное заведение, где все обучение идет только на английском языке.
Рамблер 05:34
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Армия и оружие

На Украине при перемещении военной техники погиб военнослужащий

Оперативное командование «Север» ВСУ Украины сообщило о гибели украинского военнослужащего из-за нарушения мер безопасности при перемещении военной техники.
RT на русском 00:10
Религия

Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ

Более половины (58,1%) членов Генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовали за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
РБК вчера в 21:44
Происшествия

В Ленинградской области три человека погибли в результате ДТП

Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ленинградской области.
REGNUM 02:46
Политика

Демонстранты в Гонконге передали петицию в генконсульство США

Участники протестов в Гонконге в воскресенье с пением гимна США и плакатами, призывающими Штаты оказать помощь в "освобождении" города от контроля со стороны Пекина, прошли к зданию американского генерального консульства и передали дипломатам петицию.
Интерфакс 05:29
Происшествия

В Курганской области пожилой мужчина умер на избирательном участке

REGNUM 04:25
Политика

К полудню в Волгоградской области проголосовали 15,41% избирателей

Крестьянская жизнь 05:34
Происшествия

На Таймыре нашли пропавший в августе Ми-2

РИА Новости 05:01
Политика

В погоню за бюллетенями в Купчино отправились наблюдатели

В погоню за машиной оправились наблюдатели. Преследование продолжалось более получаса. Наблюдатели побывали на заправках и в промзонах.
Цензуры.Нет 04:56
Гаджеты

Трио классических динамиков с Google Assistant от Braun

Megaobzor.com 04:53
Политика

Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17

Прокуратура Нидерландов выдвинула России требование о выдаче бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы благодаря обмену удерживаемыми лицами, пишет издание Algemeen Dagblad.
Ruposters.ru 04:34
Политика

Пушков посоветовал главе Пентагона «проснуться»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Пентагона Марка Эспера, который поставил России условия для совместной работы с США.
Взгляд.ру 04:16
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.
Суть событий 06 сентября в 14:57
Единоборства

У Макгрегора появился шанс взять реванш у Нурмагомедова

Lenta.ru 04:14
Политика

Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

В правительстве не могут понять, откуда депутат Госдумы Валерий Рашкин взял информацию о готовящемся повышении пенсионного возраста в России до 70 лет.
Lenta.ru 06 сентября в 11:26
Политика

Участники акции протеста пригнали стадо овец к парламенту Грузии

ТАСС 05:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Самюэль Умтити
Французский футболист
Французский футболист, защитник футбольного клуба «Барселона» и сборной Франции. Может сыграть как на позиции центрального защитника, так и на месте левого защитника. Чемпион мира 2018 в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Албания
Государство
Государство в западной части Балканского полуострова. Население, по данным Института статистики Албании на 1 января 2017 года, составляет 2 876 591 человек, территория - 28 748 км². Занимает 136-е место в мире по численности населения и 139-е по территории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное