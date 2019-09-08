Футбол
РИА НовостиЮмтити покинул расположение сборной Франции из-за травмы
Защитник испанской "Барселоны" Самюэль Юмтити покинул расположение сборной Франции из-за травмы ноги, сообщается на сайте Федерации футбола страны. Юмтити пропустит матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против сборной Андорры, который состоится во вторник, 10 сентября.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 10:16, Вашингтон
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
Политика
Трамп отменил мирные переговоры по Афганистану из-за теракта в Кабуле
РИА Новости вчера в 19:45
Космос
Первый в истории выход двух женщин в космос может состояться осенью
Первый в истории выход в открытый космос двух женщин планировался с борта МКС в конце марта с участием американок Энн Макклейн и Кристины Кук, однако он не состоялся из-за того, что для Макклейн не нашлось готового скафандра.
РИА Новости 05 сентября в 05:09
Политика
Луценко объяснил, почему Цемаха не выдали Нидерландам
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что в свое время был проведен допрос свидетеля по уголовному делу о крушении Boeing MH17 под Донецком в 2014 году Владимира Цемаха.
Вести.Ru 09:53
Политика
Гахария стал новым премьером Грузии
Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости 09:04
Политика
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
Газета.Ru 06:35
Политика
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 10:54
Происшествия
Мусульманин захотел убить ставшую порноактрисой дочь и попал в тюрьму
Двоих мужчин родом из Афганистана, проживающих в Великобритании, арестовали из-за того, что они планировали убийство дочери одного из них, ставшей порноактрисой.
Lenta.ru 08:05
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Экономика
К 2050 году Россия сохранит место в рейтинге крупнейших экономик мира
В целом в рейтинг попали 32 крупнейших экономик мира, на которые приходится около 85% мирового ВВП.
SM News вчера в 11:58
Происшествия
На объекте Роскосмоса задержали 14 человек
В результате утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, рассказали в Роскосмосе.
Газета.Ru 09:42
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко
Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
ИнфоСМИ 04:28
Экономика
Казань вошла в топ-3 городов, в которых популярна оплата смартфонами
В целом по стране доля платежей смартфонами в общем количестве всех транзакций в первом полугодии 2019 года составила 6,2%. Средняя сумма при оплате покупок телефоном увеличилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 531 руб. (вместо 519 руб.), говорится на сайте банка.
Реальное время 04:32
Политика
Индия внесла аванс за российские комплексы С-400
Российская газета 10:08
Происшествия
Таксист расстрелял из травмата напавших на него клиентов с ножом
Во Всеволожском районе Ленобласти таксист открыл стрельбу из травматического пистолета по двум клиентов, которые пытались напасть на него с ножом.
РЕН ТВ 04:22
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Шоу-бизнес
Стала известна дата свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
Сегодня же стало известно, что влюбленные определились с датой свадьбы и местом проведения праздничной церемонии.
StarHit.ru 09:30
Шоу-бизнес
Бывшая супруга Петра Чернышева прокомментировала болезнь Заворотнюк
Известная российская фигуристка Наталья Анненко, которая приходится бывшей супругой нынешнему мужу актрисы Анастасии Заворотнюк Петру Чернышеву, считает, что он сделает все возможное для лечения нынешней жены.
Дни24 09:24
Футбол
«Зенит» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
Футболисты санкт-петербургского "Зенита" одержали победу над "Сочи" в товарищеском матче.
РИА Новости 09:20
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК 06 сентября в 13:50
Политика
В ЦИК рассказали о хакерской атаке на его портал накануне выборов
"Все идёт в штатном режиме, атаки они традиционно в единый день голосования есть, но система надежно защищена", - заверил Лопатин.
РИА Новости 09:52
Политика
Путин назначил министра внутренних дел по Крыму
Указом президента Российской Федерации Владимира Путина Павел Каранда утвержден на должности министра внутренних дел Республики Крым.
РИА Новости Крым 07:34
Единоборства
Порье намекнул на возможное завершение карьеры
Чемпионат 09:13
Политика
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарит как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
РИА Новости вчера в 22:49
Политика
Песков пояснил, почему Путин прибегает к «ручному управлению»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что российский лидер Владимир Путин вынужден зачастую принимать решения в режиме "ручного управления", так как законодательство не позволяет властям на местах действовать без бюрократии,передает "Интерфакс".
Газета.Ru 08:21