Первый этап Гран-при по фигурному катанию в рамках нового сезона стартует в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Соревнования пройдут на льду арены Orleans вместимостью более 9,5 тыс. человек. США являются одним из старейших мест проведения соревнований по фигурному катанию.

Серия Гран-при по фигурному катанию стартует этапом в Лас-Вегасе

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