Музыка
Kaluga24.tvЮная калужанка стала девятой на «Детском Евровидении-2019»
13-летняя Карина Игнатян из Калуги с песней Colours of Your Dream («Цвета твоей мечты») на «Детском Евровидении-2019», финал которого состоялся 24 ноября в польском городе Гливице, заняла девятое место.
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Армянка зажгла сцену искрой своей мечты: Карина Игнатян выступила на «Детском Евровидении»
Sputnik Армениявчера в 11:23
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Музыка
«Детское Евровидение 2019» выиграла участница из Польши
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