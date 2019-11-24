Музыка

Kaluga24.tvKaluga24.tvЮная калужанка стала девятой на «Детском Евровидении-2019»

13-летняя Карина Игнатян из Калуги с песней Colours of Your Dream («Цвета твоей мечты») на «Детском Евровидении-2019», финал которого состоялся 24 ноября в польском городе Гливице, заняла девятое место.
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Армянка зажгла сцену искрой своей мечты: Карина Игнатян выступила на «Детском Евровидении»

Sputnik Армениявчера в 11:23

Армения показала девятый результат итоги Детского Евровидения

Rusarminfo.ruвчера в 13:02

Юная калужанка стала девятой на «Детском Евровидении-2019»

Kaluga24.tv00:16

Юная калужанка вошла в десятку детского Евровидения – 2019

Московский Комсомолец Калугавчера в 23:54
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Детское «Евровидение-2019» второй раз подряд выиграла Польша!

КП - Беларусьвчера в 12:22
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В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
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Два горняка пропали при пожаре на шахте в Коми

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Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

Глава ВТБ Андрей Костин порекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях и выразил уверенность в стабильности российской валюты в перспективе.
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«Детское Евровидение 2019» выиграла участница из Польши

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Киевский политик, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов назвал Украину "святой землей протославян" и призвал сделать из нее "золотую Мекку".
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Происшествия

Стало известно о раскаянии расстрелявшего восемь сослуживцев солдата

Тюменский солдат Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь сослуживцев, извинился перед родными Евгения Графова, получившего тяжелые ранения.
Lenta.ru 00:14
Армия и оружие

Турция атакует курдов боевыми дронами

Очевидно, что Турция продолжает строить планы и готовиться к более жестким действиям против курдских вооруженных формирований «Сирийских демократических сил» (СДС).
Независимая газета вчера в 12:33
Авто

Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck

22.11.2019 Основатель компании Tesla Илон Маск представил новинку – первый электрический пикап Cybertruck.
Портал Поиск 22 ноября в 02:20
Происшествия

Семье погибшего мальчика в пожаре «Холдоми» вручили орден Мужества

Напомним, пожар в детском палаточном лагере на турбазе «Холдоми» начался около трех часов ночи 23 июля.
КП - Хабаровск 22 ноября в 23:31
Спорт

Аутсайдер победила после массового завала лыжниц в Швеции

Всего в заезде принимало участие шесть человек. В феврале этап гоночной серии NASCAR во Флориде закончился массовой аварией.
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Происшествия

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Бабушкинский суд Москвы в пятницу, 22 ноября, отправил под домашний арест экс-главу подмосковного городского округа Чехова Марину Кононову.
Вести.Ru 22 ноября в 09:20
Авто

Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet

Популярный внедорожник Chevrolet Niva следующей генерации может лишиться значка марки "Chevrolet" и, скорее всего, выйдет под другим брендом.
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Политика

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Крым не может быть военной базой для России, это все выдумки, которые вызывают лишь чувство брезгливости, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Вести.Ru вчера в 10:50
Авто

Рост ставок утильсбора поднимет автоцены

Степень повышения зависит от сегмента, больше всего она для легковых машин — в среднем ставки здесь вырастут более чем вдвое — на 110,7%. Теперь помимо традиционного роста цен с 1 января на покупателя ляжет дополнительная нагрузка.
Коммерсантъ вчера в 17:44
Политика

Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".
РИА Новости вчера в 22:00
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru 23 ноября в 18:01
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать слухи о разводе с Константином Меладзе

iReactor 22 ноября в 19:27
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Скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Вести.Ru вчера в 14:27
Происшествия

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Два автобуса столкнулись на улице Крупской в Красноярске, в результате пострадали шесть человек.
ТАСС вчера в 23:31
Музыка

Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна

Тилль Линдеманн намекнул, что в его новом клипе снялась 37-летняя Светлана Лобода.
Ruposters.ru 22 ноября в 03:42
Политика

Крым инициирует международный трибунал по Керченской провокации

Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
РИА Новости вчера в 19:17
Общество

Первый канал вырезал из эфира шутку Светлакова о Гусмане

Была вырезана шутка команды «Уральские пельмени», адресованная члену жюри Юлию Гусману.
ФАН вчера в 22:58
Происшествия

В Саратовской области продолжили поиски пропавшего 12-летнего мальчика

В Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который пропал 21 ноября в селе Песчанка, сообщается на официальной странице Службы спасения Саратовской области во «ВКонтакте».
Известия вчера в 05:26
Политика

Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США

Бывший мэр Нью-Йорка, один из самых богатых людей в мире Майкл Блумберг официально вступил в президентскую гонку.
Коммерсантъ вчера в 10:44
Политика

Британский журнал The Economist использует карту Украины без Крыма

Британский журнал The Economist создал видеоролик, в котором использовалось изображение Украины на карте без Крыма.
Украина.ру вчера в 02:22
Авто

Внедорожник GAC GS8 добрался до дилеров в России

Напомним, что ранее компания GAC получила на внедорожник GS8 сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), согласно которому новинка будет продаваться в РФ как в переднеприводной, так и полноприводной модификациях и 7-местным салоном.
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Армия и оружие

Ким Чен Ын осмотрел военную часть на острове рядом с Южной Кореей

Остров Чханниндо, который ЦТАК называет "фронтовым", а расположенную на нём часть – "гарнизоном на передовых рубежах обороны нашей родины", находится всего в 45 километрах от находящегося под контролем Сеула острова Пэннёндо, рядом с которым в 2010 году затонул южнокорейский корвет Чхонан.
РИА Новости вчера в 22:54
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Амурской области

Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе Белогорск - Благовещенск в Амурской области.
ТАСС 00:11
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего чемпионского титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, отправив в нокаут кубинца Луиса Ортиса, сообщает «Чемпионат».
Rambler News Service вчера в 08:14
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