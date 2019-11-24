13-летняя Карина Игнатян из Калуги с песней Colours of Your Dream («Цвета твоей мечты») на «Детском Евровидении-2019», финал которого состоялся 24 ноября в польском городе Гливице, заняла девятое место.

Политика В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.

Финансы Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях Глава ВТБ Андрей Костин порекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях и выразил уверенность в стабильности российской валюты в перспективе.

Армия и оружие Турция атакует курдов боевыми дронами Очевидно, что Турция продолжает строить планы и готовиться к более жестким действиям против курдских вооруженных формирований «Сирийских демократических сил» (СДС).

Спорт Аутсайдер победила после массового завала лыжниц в Швеции Всего в заезде принимало участие шесть человек. В феврале этап гоночной серии NASCAR во Флориде закончился массовой аварией.

Происшествия Марину Кононову отправили под домашний арест Бабушкинский суд Москвы в пятницу, 22 ноября, отправил под домашний арест экс-главу подмосковного городского округа Чехова Марину Кононову.

Авто Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet Популярный внедорожник Chevrolet Niva следующей генерации может лишиться значка марки "Chevrolet" и, скорее всего, выйдет под другим брендом.

Политика Фантазии Хомчака вызвали у Фикса брезгливость Крым не может быть военной базой для России, это все выдумки, которые вызывают лишь чувство брезгливости, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Авто Рост ставок утильсбора поднимет автоцены Степень повышения зависит от сегмента, больше всего она для легковых машин — в среднем ставки здесь вырастут более чем вдвое — на 110,7%. Теперь помимо традиционного роста цен с 1 января на покупателя ляжет дополнительная нагрузка.

Политика Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".

Происшествия В Красноярске столкнулись два автобуса Два автобуса столкнулись на улице Крупской в Красноярске, в результате пострадали шесть человек.

Происшествия В Саратовской области продолжили поиски пропавшего 12-летнего мальчика В Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который пропал 21 ноября в селе Песчанка, сообщается на официальной странице Службы спасения Саратовской области во «ВКонтакте».

Авто Внедорожник GAC GS8 добрался до дилеров в России Напомним, что ранее компания GAC получила на внедорожник GS8 сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), согласно которому новинка будет продаваться в РФ как в переднеприводной, так и полноприводной модификациях и 7-местным салоном.

Армия и оружие Ким Чен Ын осмотрел военную часть на острове рядом с Южной Кореей Остров Чханниндо, который ЦТАК называет "фронтовым", а расположенную на нём часть – "гарнизоном на передовых рубежах обороны нашей родины", находится всего в 45 километрах от находящегося под контролем Сеула острова Пэннёндо, рядом с которым в 2010 году затонул южнокорейский корвет Чхонан.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Амурской области Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе Белогорск - Благовещенск в Амурской области.