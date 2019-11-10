Хоккей
Российская газетаЮниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова
Чехия—
Россия
сегодняв 06:30
Хоккей, Кубок Карьяла
Групповой этап
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В финальном матче Мирового кубка вызова юниорская сборная России по хоккею со счетом 6:2 переиграла США и второй год подряд победила в этом турнире. В решающем матче Мирового кубка вызова, который проходил в Канаде, сборная России под руководством Андрея Козырева встречалась с командой США.
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