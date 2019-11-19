Футбол
Евро-футбол.руЮношеская сборная России пробилась в элитный раунд отбора Евро-2020
Юношеская сборная России (игроки до 19 лет) пробилась в элитный раунд отборочного турнира чемпионата Европы. Во вторник команда Александра Кержакова разгромила соперников из Польши - 4:0. Голы забили Кирилл Косарев (20-я минута), Илья Вахания (37), Эдгар Севикян (50) и Игорь Школик (66).
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