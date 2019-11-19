Футбол

РБКРБКЮношеская сборная России разгромила поляков и вышла в элитный раунд ЧЕ

Встреча завершилась победой российских футболистов со счетом 4:0. Благодаря победе над поляками сборная России набрала пять очков и заняла второе место в своей отборочной группе. Российская команда уступила только Уэльсу и получила путевку в элитный раунд квалификации чемпионата Европы.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

РФС: «Рады первому месту молодежки, но очков могло было быть и больше»

Спорт-Экспрессвчера в 15:47

Кержаков: «Юношеская сборная России заслужила, чтобы фортуна улыбнулась ей»

Sport24.ruвчера в 11:38

Сборная России вышла в Элитный раунд чемпионата Европы U19

Чемпионатвчера в 11:47

Юношеская сборная России продолжает борьбу за попадание на чемпионат Европы

Inc-news.ruвчера в 12:21

Игорь Школик: Теперь будем стараться попасть в финальную часть Евро

Советский спортвчера в 12:33

Россия разгромила Польшу и прошла в финальную часть чемпионата Европы до 19 лет

Sportbox.RUвчера в 10:20

Яркие эмоции сборной России U19 после выхода в Элитный раунд Евро-2020. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 11:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 00:06, Вашингтон
Футбол

Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Известия вчера в 22:17
Происшествия

Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции в Берлине

В Берлине неизвестный ударил ножом сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера Фритца.
РБК вчера в 20:03
Шоу-бизнес

Алсу решилась на короткую стрижку

Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
WomanHit.ru вчера в 04:48
Общество

Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Известия вчера в 18:32
Здоровье

Единый стандарт бережливых поликлиник придумали в Минздраве

Напомним, в ноябре 2016 года Минздрав запустил проект «Бережливая поликлиника», который подразумевает улучшение работы и качества услуг медицинских учреждений.
Live24 вчера в 02:39
Кино

Иностранное хорошо смотрится

В Okko объем просмотров иностранного контента за девять месяцев 2019 года вырос на 111,4%, тогда как российского — только на 78%.
Коммерсантъ вчера в 17:44
Происшествия

Пропавшая на Кубани девочка провалилась в яму общественного туалета

Как стало известно, девочка провалилась в яму общественного туалета и не могла выбраться.
Газета.Ru вчера в 23:52
Происшествия

МВД выявило действовавших под прикрытием НИИ браконьеров

МВД выявило в Волгоградской области банду браконьеров, действовавших под прикрытием научно-исследовательского института.
Известия вчера в 23:34
Армия и оружие

Армия Израиля нанесла удары по десятку объектов в Сирии

РБК вчера в 23:38
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин: У Валерии на «Песне года-94» была выбита челюсть

Иосиф Пригожин утверждает, что Валерии пришлось жить в квартире родителей, где всего находилось шесть человек.
RuNews24.ru вчера в 11:09
Экономика

ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы

Пресс-служба ФАС сообщила РБК, что ведомство вместе с Минфином и ЦБ еще в декабре прошлого года направило в правительство доклад, где говорилось, что «взимаемые банками комиссии за осуществление межбанковских переводов в определенной мере являются барьерами для потребителя в случае принятия им решения о смене банка».
РБК вчера в 22:02
Политика

Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
REGNUM вчера в 04:42
Происшествия

В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком

Автомобиль во вторник полностью провалился под землю на парковке у магазина в Пензе, в результате погибли два человека, сообщили РИА Новости представители силовых структур региона.
РИА Новости вчера в 03:28
Хоккей

В «Авангард» может перейти нападающий сборной Швеции

РИА ОмскИнформ вчера в 19:43
Шоу-бизнес

Фадеев показал фото Глюкозы в начале карьеры

Продюсер Максим Фадеев опубликовал архивный снимок юной Натальи Чистяковой, ставшей известной певицей под псевдонимом Глюкоза.
Слово и Дело вчера в 03:55
Общество

ГИБДД поддержала идею выдавать водительские права несовершеннолетним

Начальник ГИБДД Михаил Черников заявил в рамках Всероссийского форума «Я выбираю ЮИД» заявил, что хочет дать возможность несовершеннолетним получить права на управление транспортным средством.
SpeedMe 18 ноября в 23:20
Общество

Гогена обвинили в педофилии на выставке в Лондоне

iReactor вчера в 15:44
ЖКХ

В Барнауле 26 жилых домов остались без отопления из-за аварии

В январе этого года в Барнауле из-за повреждения теплосети на трубопроводе без отопления и горячей воды остались 52 жилых дома, четыре детских сада, две школы, колледж и детская больница.
РБК вчера в 23:10
Политика

В «Нафтогазе» усомнились в рекомендации ЕС закупать газ в России

"Нафтогаз" опроверг сообщения о том, что Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала Киеву вернуться к прямым закупкам природного газа в России с 2020 года.
Life.ru вчера в 07:28
Политика

В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»

России якобы следует вернуть Эстонии территории, «аннексированные» с подписанием в 1920 году Тартуского мирного договора, заявил 19 ноября спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас на своей странице в Facebook.
REGNUM вчера в 22:02
Спорт

Биатлону грозит возможный запрет на использование свинца

В ближайшие годы может вступить в силу запрет Еврокомиссии на использование свинца в спорте на открытом воздухе.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 04:29
Наука

Ученые назвали основную причину возникновения рака

Известия вчера в 17:04
Происшествия

Адвокат заявил о возможном влиянии полнолуния на историка Соколова

DP.RU вчера в 05:15
Здоровье

Рост атмосферного давления угрожает самочувствию метеозависимых людей

Значительный рост атмосферного давления в РФ угрожает самочувствию метеозависимых людей.
Evo-rus.com вчера в 12:04
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна

Певец Прохор Шаляпин расстался с экс-супругой народного артиста Армена Джигарханяна, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской из-за подозрений в измене.
Взгляд.ру вчера в 11:42
Технологии

Критики прохладно встретили игровой сервис Google Stadia

Компания Google готовится к запуску игрового стримингового сервиса Stadia.
News.ru вчера в 02:31
Общество

Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта

Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Ведомости вчера в 10:20
Политика

В Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой принесет "разорение и уничтожение" нации, заявил депутат верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:57
Армия и оружие

НАТО планирует признать космос новой оперативной сферой альянса

НАТО планирует 20 ноября признать космос новой оперативной сферой альянса, однако не собирается размещать там оружие.
RT на русском вчера в 05:27
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем

Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.
Известия вчера в 23:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное