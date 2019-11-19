Футбол
ProstoProSportСборная России разгромила Польшу в отборочном матче Евро U19
Сборная РФ с разгромным счетом победила Польшу в рамках отборочного цикла Евро-2020 среди команд U19. Матч, проходивший в Кардифе, завершился со счетом 4:0 в пользу подопечных Александра Кержакова. В составе победителей забили Кирилл Косарев, Илья Вахания, Эдгар Севикян и Игорь Школик.
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Общество
Госорганы полностью передадут прием граждан МФЦ к 2024 году
Министерство экономического развития РФ разработало законопроект о госуслугах, согласно которому федеральные и региональные ведомства к 2024 году должны прекратить прием граждан и передать эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ), сообщает газета "Известия".
Интерфакс 18:37
Здоровье
Ученые предупредили о начале глобальной эпидемии суперинфекции
Американские ученые заявили о начале эпидемии суперинфекции. Угрозу для человека представляют устойчивые к антибиотикам бактерии.
АБН 17 ноября в 04:30
Общество
Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler
Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
78.ru 05:56
Футбол
Сборная России разгромила Сан-Марино
4. Сборной России осталось узнать одного соперника по групповому этапу Евро-2020 Перед жеребьевкой 24 участника чемпионата Европы будут разбиты на четыре корзины по шесть команд в каждой.
Lenta.ru 17:06
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Звезду «Игры престолов» Эмилию Кларк принуждали сниматься голой
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая роль Дейнерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов», призналась, что на съемочной площадке ее буквально заставляли раздеться.
iReactor 14:19
Теннис
Хачанов уступил Надалю в матче Кубка Дэвиса
В Мадриде продолжается матч Кубка Дэвиса между сборными России и Испании.
Вести.Ru 18:08
Наука
Почти 150 новых геоглифов нашли на плато Наска в Южном Перу
Ученые из университета Ямагата (Япония) во главе с профессором Масато Сакаи нашли на известном плато Наска в южном Перу 142 новых геоглифа с изображениями загадочных монстров.
МедиаПоток 04:01
Гаджеты
Бюджетные смартфоны на Android оказались опасны для пользователей
Установленное компанией специальное программное обеспечение на бюджетный телефон под управлением операционной системы Android, в большинстве случаях представляет серьезную опасность в плане информационной безопасности личных данных.
Evo-rus.com 16 ноября в 23:53
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
РБК 17 ноября в 07:02
Общество
Приставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян
Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 01:03
Игры
NFS Heat стала самой популярной игрой серии
Новинка Need For Speed Heat стала самой популярной игрой серии на консолях текущего поколения, об этом сообщается в официальном Twitter игры.
Sibnet Новости 20:57
Шоу-бизнес
Вовк упрекнула возвращающуюся в РФ Ротару в отсутствии совести
Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что София Ротару возвращается на российскую сцену ради встречи со своими фанатами, а не ради денег.
ФАН 10:03
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
Космос
«Роскосмос» запатентовал схему двигателя для космического самолёта
Как сообщает РИА «Новости», на сайте Роспатента появилась информация о том, что «Роскосмос» получил патент на схему силовой установки для самолета, способного кратковременно разгоняться до гиперзвуковой скорости и запускать ракеты в космос.
Военное дело вчера в 07:37
Общество
Суд отменил первый штраф по статье о фейковых новостях
Хорошевский суд Москвы отменил решение мирового суда оштрафовать издательский дом «Момент истины» по статье о фейковых новостях, сообщил ТАСС адвокат Федор Трусов, представляющий интересы организации.
Ведомости 20:31
Музыка
Участники от России на «Детском Евровидении» выступят третьими
Дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой выступит третьим по счету.
Культуромания 01:17
Здоровье
Сбербанк внедряет инновационные цифровые сервисы в краевой больнице
Разработкой и тестированием инновационных цифровых сервисов на территории больницы займутся специалисты Лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка.
ДЕЛА.ru 20:25
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия 20:21
ЖКХ
В Барнауле в мороз без отопления остались 23 жилых дома и два детсада
Под отключение попали 23 жилых дома и детские сады №45 и 105.
Аргументы и Факты - Алтай 20:31
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
РБК 14:13
Шоу-бизнес
Михаил Боярский заявил об уходе со сцены
Известный российский артист Михаил Боярский в скором времени отметит 70-летний юбилей, поэтому, по его словам, изображать «молодого дурачка» он вовсе не собирается.
Дни24 вчера в 06:32
Армия и оружие
Сирийские ПВО сбили несколько ракет над окрестностями Дамаска
Сирийские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько ракет над южными окрестностями Дамаска.
Известия 18:53
Происшествия
Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
RT на русском вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии
23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии, что дало ещё больше повода для пересудов, так как пользователи Сети недоумевают, какие же отношения связывают экс- и нынешнюю девушку популярного российского хип-хоп исполнителя Тимати.
Актуальные Новости вчера в 11:42
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
RT на русском вчера в 07:22
Экономика
В России могут ограничить импорт детских молочных смесей
Источники газеты говорят, что в случае ограничений в продаже станет меньше качественной продукции.
Эхо Москвы 19:04
Политика
На Украине усомнились в стремлении Зеленского добиться мира в Донбассе
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112 Украина» выразила мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский в действительности не стремится завершить конфликт в Донбассе, а только играет роль «главного миротворца».
RT на русском 19:59