Встреча завершилась победой российских футболистов со счетом 4:0. Благодаря победе над поляками сборная России набрала пять очков и заняла второе место в своей отборочной группе. Российская команда уступила только Уэльсу и получила путевку в элитный раунд квалификации чемпионата Европы.

Юношеская сборная России разгромила поляков и вышла в элитный раунд ЧЕ

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