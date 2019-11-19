Футбол
РБКЮношеская сборная России разгромила поляков и вышла в элитный раунд ЧЕ
Встреча завершилась победой российских футболистов со счетом 4:0. Благодаря победе над поляками сборная России набрала пять очков и заняла второе место в своей отборочной группе. Российская команда уступила только Уэльсу и получила путевку в элитный раунд квалификации чемпионата Европы.
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Экономика
Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год
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Российская газета 12:53
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В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
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Газета.Ru вчера в 15:43
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ТАСС 11:10
Политика
МИД Украины заявил о готовности к компромиссу на нормандском саммите
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
RT на русском 10:10
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Пригожин раскритиковал российских артистов из-за выступлений в Латвии
Life.ru вчера в 23:03
Политика
Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
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Кино
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Neva.Today 10:08
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Lenta.ru 02:41
Происшествия
В Волгограде грузовик протаранил десять автомобилей, есть пострадавшие
Более десятка автомобилей протаранил грузовик в Волгограде вечером 19 ноября, известно об одном пострадавшем.
REGNUM 12:43
Происшествия
В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
РБК 06:19
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
РИА Новости 10:05
Общество
Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
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SM News 07:57
Авто
Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4
Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
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Американский актер Кристиан Бэйл, исполнявший роль Бэтмена, рассказал о причинах, по которым режиссер Кристофер Нолан не снял четвертый фильм о герое комиксов.
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Япония в сентябре продала рекордный объем трежерис ($28.9 млрд), хотя месяцем ранее купила этих активов почти на $44 млрд (рекордное значение с 2013 года).
Profinance.ru вчера в 17:54
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Украина собирается построить город на Луне
Предполагается, что сначала их будут использовать для поиска полезных ископаемых, а в дальнейшем они станут первым шагом перед строительством лунного города.
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Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ
Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
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Евро-футбол.ру 12:42
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Общество
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