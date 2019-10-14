Футбол
Soccer.ruЮношеская сборная России разгромила сверстников из Эстонии
Юношеская сборная России U19 разгромила сверстников из Эстонии в товарищеском матче. Напомним, что главным тренером российской команды является экс-нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков. Голами отметились Данила Прохин, Леонид Герчиков и Андрей Мазурин.
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Дубль два: молодые российские футболисты вновь разгромили эстонских сверстников
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Полит.ру 04:35
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Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.
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