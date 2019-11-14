Футбол

РБКРБКЮношеская сборная России сыграла вничью с Косово в квалификации ЧЕ

Юношеская сборная России по футболу сыграла вничью с командой Косово в стартовом матче первого отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года среди футболистов не старше 19 лет. Встреча, состоявшаяся в Кардиффе, завершилась со счетом 1:1. Команды обменялись голами в начале встречи.
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Юношеская сборная России не смогла обыграть Косово

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:03, Вашингтон
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