Футбол
РБКЮношеская сборная России сыграла вничью с Косово в квалификации ЧЕ
Юношеская сборная России по футболу сыграла вничью с командой Косово в стартовом матче первого отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года среди футболистов не старше 19 лет. Встреча, состоявшаяся в Кардиффе, завершилась со счетом 1:1. Команды обменялись голами в начале встречи.
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Юношеская сборная России сыграла вничью с командой Косово в матче отбора ЧЕ-2020
Sport24.ru13 ноября в 10:42
Сегодня юношеская сборная России начинает отбор к Чемпионату Европы-2020 U19
Bobsoccer13 ноября в 03:44
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:03, Вашингтон
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