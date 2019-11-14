Юношеская сборная России по футболу сыграла вничью с командой Косово в стартовом матче первого отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года среди футболистов не старше 19 лет. Встреча, состоявшаяся в Кардиффе, завершилась со счетом 1:1. Команды обменялись голами в начале встречи.

Юношеская сборная России сыграла вничью с Косово в квалификации ЧЕ

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