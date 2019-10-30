Футбол

Матч ТВМатч ТВЮношеская сборная России вышла в элитный раунд квалификации Евро-2020

У швейцарцев отличился Брэдли Финк. Сборная России благодаря этой победе поднялась на первое место в турнирной таблице группы 10, набрав шесть очков. Команда вышла в элитный раунд квалификации Евро-2020.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Швейцария в десятке лучших в Европе. Наши юноши достойны похвалы»

Спорт-Экспресс12:30

Видео: эмоции россиян после выхода в элитный раунд отбора Евро-2020 U17

Чемпионат03:10

Сборная России обыграла Швейцарию и вышла в элитный раунд квалификации Евро-2020 U17

Sport24.ruвчера в 13:52

Юношеская сборная России вышла в элитный раунд квалификации Евро-2020

Матч ТВвчера в 13:59

Юношеская сборная России вышла в элитный раунд квалификации Евро-2020

Sportbox.RUвчера в 13:59

Сборная России обыграла команду Швейцарии и вышла на Евро-2020

Советский спортвчера в 14:50

Юношеская сборная РФ прошла отбор в элитный раунд Евро

Metaratingsвчера в 14:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 15:52, Вашингтон
Общество

Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью

Gazeta.SPb вчера в 17:46
Происшествия

Мать убитого в детсаду мальчика: «Воспитатели пили чай»

Убийство шестилетнего мальчика в детском саду во время «тихого часа» потрясло 31 октября Нарьян-Мар.
Московский Комсомолец 11:26
Происшествия

СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка

РИА Новости 29 октября в 09:36
Политика

В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
RT на русском 09:47
Транспорт

Появилось расписание поездов, следующих по Крымскому мосту

Путь из Москвы в Симферополь займет больше суток.
РИА Новости Крым 06:48
Политика

Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Владимир Путин посетил в Калининграде Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" и строящийся корвет "Гремящий", который могут оснастить гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
РИА Новости 13:21
Общество

Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве

Интерфакс 02:01
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла

Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00
Политика

Асад прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии

Президент Сирии Башар Асад оценил меморандум, который заключили главы России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган по урегулированию ситуации в арабской республике.
Политика Сегодня 15:26
Спорт

Ричард Паунд: «ВАДА до сих пор изучает электронные данные»

ВАДА ведь до сих пор изучает электронные данные и ответ, который они получили от российской стороны.
Спорт-Экспресс 14:03
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
Автоспорт

Утверждён регламент на сезон 2021 года

Всемирный совет по автоспорту единогласно утвердил технический и спортивный регламент на сезон 2021 года, когда Формула 1 серьёзно изменится.
F1news.ru 12:30
Кино

Вышел финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»

В сети появился финальный трейлер картины «Джуманджи: Новый уровень», пишет «Афиша Daily».
Профиль 12:43
Автоспорт

Ферстаппен назвал глупой критику со стороны Хэмилтона

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на критику со стороны гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Чемпионат 15:22
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Футбол

«Спартак» победил «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».
РБК 14:33
Политика

Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
РИА Новости 12:42
Общество

Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок

По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Коммерсантъ 10:58
Экономика

Налоговое резидентство за 90 дней в России сделают добровольным

В сентябре Минфин раскрыл в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2020–2022 годы, что рассматривает возможность сократить минимальный срок пребывания в стране для признания граждан налоговыми резидентами с 183 до 90 дней.
РБК 13:46
Общество

Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры

Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Ведомости 01:32
Армия и оружие

Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади

Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
ТК Звезда вчера в 17:57
Происшествия

В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе в самолёте «лжеминёра»

RT на русском 15:42
Политика

Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу

Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru вчера в 14:54
Политика

Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»

Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.
RT на русском 13:28
Происшествия

Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми

Интерфакс 08:21
Происшествия

Отставного генерала полиции подозревают в подготовке убийства снохи

Господин Туривненко якобы предложил приятелю за 1 млн руб. убить сноху.
Коммерсантъ 14:39
Политика

Путин прилетел в Венгрию на встречу с Орбаном

РБК вчера в 12:23
Политика

На Украине Рада приняла закон о создании независимого оператора ГТС

Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий отделение газотранспортной системы Украины (ГТС) от «Нафтогаза Украины» и создание ее независимого оператора.
РБК 15:39
Шоу-бизнес

Ольга Бузова перевоплотилась в Джокера

Накануне празднования самого жуткого события октября – Хэллоуина – популярная телеведущая и певица Ольга Бузова примерила на себя оригинальный образ.
Регион online 29 октября в 09:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное