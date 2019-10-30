Футбол
Матч ТВЮношеская сборная России вышла в элитный раунд квалификации Евро-2020
У швейцарцев отличился Брэдли Финк. Сборная России благодаря этой победе поднялась на первое место в турнирной таблице группы 10, набрав шесть очков. Команда вышла в элитный раунд квалификации Евро-2020.
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Сборная России обыграла Швейцарию и вышла в элитный раунд квалификации Евро-2020 U17
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