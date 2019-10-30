Футбол
Матч ТВЮношеская сборная России вышла в элитный раунд квалификации Евро-2020
У швейцарцев отличился Брэдли Финк. Сборная России благодаря этой победе поднялась на первое место в турнирной таблице группы 10, набрав шесть очков. Команда вышла в элитный раунд квалификации Евро-2020.
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Россия обыграла Швейцарию в отборочном турнире чемпионата Европы U 17 и вышла в элитный раунд
Спорт-Экспрессвчера в 13:55
Сборная России обыграла Швейцарию и вышла в элитный раунд квалификации Евро-2020 U17
Sport24.ruвчера в 13:52
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Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru 28 октября в 11:03
Политика
Большинство американцев не слышали о бомбардировках Югославии
Мнения, больше половины американских граждан не слышали о бомбардировках Югославии ВВС коалиции стран НАТО в период войны в Косове в 1999-м году.
Журналистская правда 03:25
Армия и оружие
Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР
Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.
Известия вчера в 19:26
Экономика
Раскрыт секрет феноменального роста экономики Украины
Согласно консервативному сценарию, в ближайшие три года ожидается ускоряющийся рост экономики — на 3,7%, 3,8% и 4,1% соответственно.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Более 60 человек погибли в Пакистане в результате пожара в поезде
По меньшей мере 65 человек стали жертвами пожара в пассажирском поезде, следовавшем из Карачи в город Равалпинди на севере Пакистана, десятки пострадали.
RT на русском 03:59
Футбол
Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка английской лиги
В следующей стадии соревнований сойдутся следующие пары: «Оксфорд Юнайтед» – «Манчестер Сити» «Манчестер Юнайтед» – «Колчестер Юнайтед» «Астон Вилла» – «Ливерпуль» «Эвертон» – «Лестер Сити» С результатами матчей предыдущей стадии Кубка лиги и турнирной сеткой соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».
Чемпионат 04:57
Происшествия
На Сахалине проверят данные о кулачных боях подростков
Городская прокуратура Охи Сахалинской области начала проверку информации об уличных боях подростков.
Российская газета 02:47
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Газета.Ru вчера в 07:36
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Lenta.ru вчера в 16:50
Здоровье
Специалисты назвали четыре несуществующих на самом деле заболевания
Эксперты перечислили заболевания, которых нет в Медицинской классификации болезней 10-го созыва (МКБ-10), но российские врачи с завидным упорством продолжают писать эти диагнозы в медкарте своих пациентов.
Профиль вчера в 10:02
Общество
Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры
Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Ведомости 01:32
Экономика
Выручка Apple составила $64 млрд
Компания Apple отчиталась о квартальной выручке — она выросла на 2% и составила $64 млрд.
Коммерсантъ вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Рики Мартин стал отцом в четвертый раз
У певца уже есть трое детей: в 2008-м он стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, а в декабре 2018 года у Рики Мартина и Джвана Юзефа родилась дочь Люсия.
ОК! 29 октября в 21:56
Политика
Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной
Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 14:21
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Политика
Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян
Документ закрепляет признание палатой исторического факта геноцида армян и подтверждает, что политика и ранее принятые документы США подтверждают его признание.
РИА Новости 29 октября в 18:08
Политика
Глава офиса Зеленского рассказал об усталости президента от критики
Глава офиса заявил, что он иногда советует Зеленскому перестать «читать Facebook и читать интернет», поскольку, по словам Богдана, там представлена искаженная информация.
РБК 04:47
Армия и оружие
Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади
Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
REGNUM вчера в 18:50
Здоровье
Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность
Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
ToDay News Ufa 29 октября в 06:42
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings вчера в 03:31
Экономика
Бизнес-центр на Петроградке продали за полмиллиарда рублей
АиФ Санкт-Петербург 05:00
Общество
Полиция Украины усилила патрулирование в Золотом
Патрули полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины в усиленном порядке работают в районе Золотого в Донбассе, сообщает пресс-служба Нацполиции.
RT на русском 04:48
Футбол
КДК отменил красную карточку игрока «Краснодара» Берга
Metaratings вчера в 08:01
Происшествия
Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой
Первый замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье, сообщают источники.
Газета.Ru 03:24
Общество
Большинство россиян считает важным День народного единства
Почти 70% россиян считают, что важно отмечать День народного единства 4 ноября.
Российская газета 04:24