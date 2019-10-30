Футбол

Матч ТВМатч ТВЮношеская сборная России вышла в элитный раунд квалификации Евро-2020

У швейцарцев отличился Брэдли Финк. Сборная России благодаря этой победе поднялась на первое место в турнирной таблице группы 10, набрав шесть очков. Команда вышла в элитный раунд квалификации Евро-2020.
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Россия обыграла Швейцарию в отборочном турнире чемпионата Европы U 17 и вышла в элитный раунд

Спорт-Экспресс13:55

Квалификация Евро-2020 (U17). Россия в гостях победила Швейцарию

Sports.ru11:12

Россия U17 обыграла Швейцарию и вышла в элитный раунд отбора Евро-2020

Чемпионат14:25

Сборная России обыграла Швейцарию и вышла в элитный раунд квалификации Евро-2020 U17

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Матч ТВ13:59

Юношеская сборная России вышла в элитный раунд квалификации Евро-2020

Sportbox.RU13:59

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Советский спорт14:50
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