Футбол

Матч ТВМатч ТВЮношеская сборная России вышла в элитный раунд квалификации Евро-2020

У швейцарцев отличился Брэдли Финк. Сборная России благодаря этой победе поднялась на первое место в турнирной таблице группы 10, набрав шесть очков. Команда вышла в элитный раунд квалификации Евро-2020.
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Россия обыграла Швейцарию в отборочном турнире чемпионата Европы U 17 и вышла в элитный раунд

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Советский спорт14:50
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