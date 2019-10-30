Футбол
RT на русскомЮношеская сборная России вышла в элитный раунд отбора Евро-2020
У швейцарцев единственный мяч забил Брэдли Финк. Таким образом, подопечные Станислава Коротаева набрали шесть очков и вышли в элитный раунд квалификации Евро с первого места в своей группе. Юношеская сборная России проиграла Румынии в матче отбора на ЧЕ-2020.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 20:10, Ашберн
Авто
Стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения в России
Шоу-бизнес
Собчак ответила Джабраилову на слова о «головокружительном романе»
Политика
Путин обсудил с Орбаном перспективы нормализации отношений России и ЕС
Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обсудил перспективы нормализации отношений между РФ и Евросоюзом.
Космос
Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе
Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Авто
С ноября в России подорожают все автомобили Geely
В дилерских центрах марки сообщали, что 1 ноября второй раз за пол года будут переписаны прайс-листы на автомобили Geely.
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Счетная палата проанализировала пять реестров таких документов и выяснила, что получатели субсидий перечисляют бюджетные деньги на счета кинокомпаний, не обязанных предоставлять отчет.
Политика
В конгрессе США приняли резолюцию против включения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял в четверг резолюцию против участия России во встречах "большой семерки", говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Авто
Бэтмобиль с двигателем от вертолета выставлен на продажу в США
В США выставили на продажу реплику бэтмобиля из фильма «Бэтмен» Тима Бёртона, соответствующее объявление опубликовали на eBay.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с пожарной машиной в Томске возросло до 16
В Томске число пострадавших в результате столкновения пожарной машины, автобуса и легкового автомобиля, по уточнённым данным, возросло до 16.
Происшествия
На Камчатке завели уголовное дело после смерти младенца в самолете
На Камчатке следователи завели уголовное дело после гибели трехмесячного ребенка на борту самолета, направлявшегося из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск.
Происшествия
В Коми в детском саду умер пятилетний ребенок
"Проводится проверка по факту смерти пятилетнего ребенка в детском саду", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Общество
ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян
Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
Политика
Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Политика
Путин принял приглашение посетить Кубу
Президент Владимир Путин принял приглашение кубинского коллеги Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
Футбол
«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги
"Монако" в матче 1/16 финала Кубка Лиги одолел "Марсель".
Происшествия
Гах, Кузьменко и Муленкова отказались признать вину
Речь идет об экс-главах министерств имущественных и земельных отношений Елене Гах и сельского хозяйства Михаиле Кузьменко, а также заместителе последнего Тамаре Муленковой.
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся после рекордного срока на орбите
Американский беспилотный космический корабль X-37B приземлился на космодроме космического центра Кеннеди во Флориде, говорится в сообщении ВВС США в Twitter.
Кино
Федор Добронравов рассказал о скором выходе седьмого сезона «Сватов»
Актер Федор Добронравов сообщил о скором выходе седьмого сезона «Сватов». Об этом пишет интернет-издание «Культуромания».
Политика
Президент Чили отменил саммит АТЭС
Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что принял решение отменить организацию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированного на ноябрь в Сантьяго, и конференцию ООН по климату в декабре из-за ситуации с протестами в стране.