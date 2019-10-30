Футбол

RT на русскомRT на русскомЮношеская сборная России вышла в элитный раунд отбора Евро-2020

У швейцарцев единственный мяч забил Брэдли Финк. Таким образом, подопечные Станислава Коротаева набрали шесть очков и вышли в элитный раунд квалификации Евро с первого места в своей группе. Юношеская сборная России проиграла Румынии в матче отбора на ЧЕ-2020.
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