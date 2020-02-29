По поручению губернатора Сергея Морозова создан оперативный штаб, который занимается организацией помощи пострадавшим. Комиссия выяснит все обстоятельства ДТП, в том числе проверит соблюдение правил перевозки детей.

В ДТП с автобусом под Ульяновском пострадали девять детей

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