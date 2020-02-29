Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ ДТП с автобусом под Ульяновском пострадали девять детей

По поручению губернатора Сергея Морозова создан оперативный штаб, который занимается организацией помощи пострадавшим. Комиссия выяснит все обстоятельства ДТП, в том числе проверит соблюдение правил перевозки детей.
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Число госпитализированных после ДТП с автобусом под Ульяновском выросло до шести

ТАСС04:40

В результате ДТП с автобусом в Ульяновской области в больницу попали пять детей

Интерфакс04:05

Юные футболисты «Нефтяника» пострадали в ДТП в Ульяновской области

RT на русском03:39

В ДТП с автобусом в Ульяновской области пострадали девять детей

РБК02:11

После ДТП с автобусом под Ульяновском госпитализировали шесть человек

РИА Новости04:09

Число попавших в больницу детей после ДТП под Ульяновском возросло до пяти

Известия04:35

Футбольная команда ехала в попавшем в ДТП автобусе под Ульяновском

РЕН ТВ00:22
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 10:14, Ашберн
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

ТАСС 08:00
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 08:34
Армия и оружие

Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией

RT на русском 04:37
Политика

США подписали мирное соглашение с «Талибаном»

Соединённые Штаты и афганское радикальное движение «Талибан»* подписали в Катаре мирное соглашение.
RT на русском 08:49
Происшествия

Драка между фанатами произошла у стадиона «Динамо» в Москве

Фанаты "Спартака" и "Динамо" устроили драку возле стадиона "ВТБ Арена" в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 09:50
Спорт

Большунов стал вторым в гонке на 15 километров на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
РИА Новости 07:48
Армия и оружие

Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии

Lenta.ru вчера в 01:37
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Вести.Ru вчера в 11:12
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ вчера в 06:30
Футбол

ЦСКА в добавленное время ушел от поражения в домашнем матче с «Уралом»

РБК 08:11
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас объяснил выбор русского имени для дочери

Испанский певец Энрике Иглесиас рассказал, какое имя они с супругой, российской теннисисткой Анной Курниковой, выбрали для дочери.
ФАН вчера в 09:10
Спорт

Погиб первый чемпион мира по велоспорту на шоссе Андрей Ведерников

Вести.Ru 08:41
Армия и оружие

США помогут Турции воевать с Россией

Ранее о готовности Турции воевать с Россией заявил советник Тайипа Реджепа Эрдогана, член президентского комитета по безопасности и внешней политике Месут Хакки.
Свободная Пресса 03:03
Футбол

Малком выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с «Локомотивом»

РИА Новости 09:48
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Известия 27 февраля в 16:02
Футбол

Соболев выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Динамо»

РИА Новости 07:29
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендует гражданам России не ездить за границу

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова рекомендует согражданам максимально сократить свои поездки за рубеж в качестве одной из мер защиты от коронавируса Covid-2019.
REGNUM 02:24
Общество

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Известия 07:54
Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Известия 27 февраля в 22:01
Политика

Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции в Идлибе

Заявление НАТО, в котором Турции выражалась поддержка в связи с ситуацией в Идлибе, оказалось заблокировано Грецией, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 22:40
Политика

Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Газета.Ru вчера в 23:28
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке

Воспитанник московского детского дома попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.
Газета.Ru 27 февраля в 10:48
Политика

Украинцы с 1 марта не смогут выезжать в Россию по внутренним паспортам

Как сообщил Интерфакс, ссылаясь на украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ), постановление вступит в силу с 1 марта 2020.
Телеканал 360° вчера в 13:01
Происшествия

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
RT на русском 07:30
Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политическая Экспертиза вчера в 09:06
Биатлон

Кристина Резцова стала четвертой в спринте на ЧЕ в Белоруссии

РИА Новости 08:50
Армия и оружие

Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
РБК 00:47
Происшествия

В Иране попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом

Lenta.ru 08:38
Политика

Главреда RTVi Алексея Пивоварова не пустили на Украину

Главный редактор телеканала RTVi Алексей Пивоваров сообщил, что его не пустили на Украину.
Коммерсантъ 06:29
Общество

Абэ призвал японцев прекратить массово скупать туалетную бумагу

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал японцев прекратить массово скупать туалетную бумагу на фоне коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:04
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