В Тюменской области по подозрению в подготовке вооружённого нападения на школу задержан 18-летний подросток. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ предотвратила нападение подростка на школу в Тюменской области

Общество В России зафиксировано 5642 новых случая коронавируса Максимальное количество новых случаев заражения фиксируется в Москве (3083), Московской области (718) и в Санкт-Петербурге (127).

Общество В Крыму количество заражённых коронавирусом превысило 50 человек Симферополь, 22 апреля 2020, 10:36 — REGNUM За сутки на территории Крыма зарегистрировали пять новых случаев коронавируса, общее количество заражённых составило 51. 6

Общество Американский штат подал иск к властям Китая из-за коронавируса Генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал в местный окружной суд США иск к властям Китая, действия которых, по его мнению, привели к гибели жителей Миссури и серьезным экономическим последствиям. 105

Культура Совок, Тесак и «Дау»: самый скандальный российский кинопроект десятилетия вышел онлайн Если «Наташа» подспудно сигнализировала о неспособности демиурга «Дау» высекать фильм из прямого, не сдобренного алкоголем и вуайеризмом, созерцания отдельного человека, то у более амбициозной «Дегенерации» уже получается проявить некоторые достоинства Хржановского-режиссера.

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5,4K

Общество В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию. 1K

Происшествия Власти расширили права полицейских По данным «Интерфакса», власти одобрили проект по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств. 1,7K

Здоровье В Ярославской области зафиксирована первая смерть от коронавируса По словам губернатора, от коронавирусной инфекции скончался мужчина 1951 года рождения, но в федеральной статистике за минувшие сутки этого случая нет.

Здоровье В Свердловской области коронавирусом заболели еще десять человек На Среднем Урале зафиксировано десять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Происшествия Во владимирские больницы поставили просроченные аппараты ИВЛ Прокуратура Владимирской области направила в следственные органы материалы проверки о поставке в местную больницу устаревших аппаратов искусственной вентиляции легких на 6 миллионов рулей, срок годности которых истек 15 лет назад, сообщает пресс-служба ведомства. 40

Общество Татьяну Голикову просят создать систему помощи жертвам домашнего насилия Москва, 22 апреля 2020, 09:54 — REGNUM Депутаты Госдумы во главе с Оксаной Пушкиной («Единая Россия») просят вице-премьера Татьяну Голикову предпринять меры по поддержке и помощи жертвам домашнего насилия. 82

Общество 75 новых случаев коронавируса выявили в Тульской области Во вторник, 21 апреля оперативный штаб сообщил о 75 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Тульской области. 119

Футбол Мане недоволен Клоппом и хочет перейти в «Реал» Мане был сильно недоволен решением главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа публично поддержать защитника команды Вирджила ван Дейка в борьбе за «Золотой мяч» 2019 года.

Экономика ЦБ ввел новые правила наличных расчетов Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты. 43

Общество В России выявлено 5236 новых случаев коронавируса за сутки За последние сутки в России подтверждено 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах.

Общество Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию За сутки подтвержден 51 летальный случай с коронавирусом, 29 из них – в Москве. За весь период по России умерли 456 человек. 2,3K

Происшествия В Курганской области выявлено два новых случая заражения коронавирусом В Курганской области по данным на 22 апреля зарегистрировано два новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.

Общество Определено соотношение мужчин и женщин в России По данным на начало 2020 года в России проживает 68,1 миллиона мужчин и 78,6 миллионов женщин. 99

Общество Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до 2021 года Правительство РФ из-за коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счетчиков, даже если срок поверки уже истек. 81

Общество Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни. 108

Общество В Башкирии внесли очередные послабления в режим самоизоляции Согласно изменениям, с сегодняшнего дня на территории республики начинают работать магазины детской одежды и специализированные магазины для охоты. 66