Происшествия
RT на русскомФСБ предотвратила нападение подростка на школу в Тюменской области
В Тюменской области по подозрению в подготовке вооружённого нападения на школу задержан 18-летний подросток. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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Общество
В России зафиксировано 5642 новых случая коронавируса
Максимальное количество новых случаев заражения фиксируется в Москве (3083), Московской области (718) и в Санкт-Петербурге (127).
Территория новостей вчера в 04:10
Автоспорт
Себастьян Феттель отказался от предложения Ferrari по новому контракту
Autosport.com.ru вчера в 05:54
Общество
В Крыму количество заражённых коронавирусом превысило 50 человек
Симферополь, 22 апреля 2020, 10:36 — REGNUM За сутки на территории Крыма зарегистрировали пять новых случаев коронавируса, общее количество заражённых составило 51.
REGNUM 03:36
Общество
Американский штат подал иск к властям Китая из-за коронавируса
Генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал в местный окружной суд США иск к властям Китая, действия которых, по его мнению, привели к гибели жителей Миссури и серьезным экономическим последствиям.
Ведомости 02:33
Культура
Совок, Тесак и «Дау»: самый скандальный российский кинопроект десятилетия вышел онлайн
Если «Наташа» подспудно сигнализировала о неспособности демиурга «Дау» высекать фильм из прямого, не сдобренного алкоголем и вуайеризмом, созерцания отдельного человека, то у более амбициозной «Дегенерации» уже получается проявить некоторые достоинства Хржановского-режиссера.
Lenta.ru вчера в 17:01
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
Происшествия
Воспитанника остригли и связали в приюте под Челябинском
Воспитанника Копейского социально-реабилитационного центра в Челябинской области связали и остригли перед поездкой в больницу.
Российская газета 03:19
Общество
В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию.
Российская газета 01:50
Здоровье
22 апреля в Тверской области подтвердились еще 27 случаев коронавируса
В Тверской области 356 случаев новой коронавирусной инфекции лабораторно подтверждены в регионе с 16 марта 2020 года.
Афанасий-бизнес 03:42
Происшествия
Власти расширили права полицейских
По данным «Интерфакса», власти одобрили проект по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств.
BFM.ru 03:27
Здоровье
В Ярославской области зафиксирована первая смерть от коронавируса
По словам губернатора, от коронавирусной инфекции скончался мужчина 1951 года рождения, но в федеральной статистике за минувшие сутки этого случая нет.
ЯрNews 03:55
Здоровье
В Свердловской области коронавирусом заболели еще десять человек
На Среднем Урале зафиксировано десять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
УралПолит.Ru 03:44
Происшествия
Во владимирские больницы поставили просроченные аппараты ИВЛ
Прокуратура Владимирской области направила в следственные органы материалы проверки о поставке в местную больницу устаревших аппаратов искусственной вентиляции легких на 6 миллионов рулей, срок годности которых истек 15 лет назад, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 02:31
Общество
Татьяну Голикову просят создать систему помощи жертвам домашнего насилия
Москва, 22 апреля 2020, 09:54 — REGNUM Депутаты Госдумы во главе с Оксаной Пушкиной («Единая Россия») просят вице-премьера Татьяну Голикову предпринять меры по поддержке и помощи жертвам домашнего насилия.
REGNUM 02:54
Общество
75 новых случаев коронавируса выявили в Тульской области
Во вторник, 21 апреля оперативный штаб сообщил о 75 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Тульской области.
Kursk.com вчера в 07:48
Футбол
Мане недоволен Клоппом и хочет перейти в «Реал»
Мане был сильно недоволен решением главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа публично поддержать защитника команды Вирджила ван Дейка в борьбе за «Золотой мяч» 2019 года.
Чемпионат 02:35
Общество
В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до 398
За последние сутки в Ростовской области выявили 52 новых случая коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 03:39
Армия и оружие
В Амурской области прошли учения дальней авиации
REGNUM 20 апреля в 22:08
Религия
В Москве умер настоятель Елоховского собора Александр Агейкин
В Москве на 49-м году жизни умер настоятель кафедрального Богоявленского собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.
РБК вчера в 09:59
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Общество
В России выявлено 5236 новых случаев коронавируса за сутки
За последние сутки в России подтверждено 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах.
Remedium.ru 03:44
Общество
Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию
За сутки подтвержден 51 летальный случай с коронавирусом, 29 из них – в Москве. За весь период по России умерли 456 человек.
Москва 24 вчера в 07:35
Происшествия
В Курганской области выявлено два новых случая заражения коронавирусом
В Курганской области по данным на 22 апреля зарегистрировано два новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 03:46
Общество
Определено соотношение мужчин и женщин в России
По данным на начало 2020 года в России проживает 68,1 миллиона мужчин и 78,6 миллионов женщин.
Lenta.ru 00:33
Общество
Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до 2021 года
Правительство РФ из-за коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счетчиков, даже если срок поверки уже истек.
ТАСС 01:12
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
Общество
В Башкирии внесли очередные послабления в режим самоизоляции
Согласно изменениям, с сегодняшнего дня на территории республики начинают работать магазины детской одежды и специализированные магазины для охоты.
Business FM Уфа 02:08
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent упала ниже $17 на Лондонской бирже
Лондон, 22 апреля 2020, 07:01 — REGNUM Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала больше, чем на 12,62% — до $16,89 за баррель в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне, 22 апреля свидетельствуют данные торгов.
REGNUM 00:01