Происшествия

ИзвестияИзвестияЮный тюменец задержан за подготовку массового убийства

В отношении 18-летнего задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к убийству двух или более лиц общеопасным способом»). Как считает следствие, совершить нападение юноша планировал в апреле.
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Молодого тюменца задержали за подготовку нападения на школу

Интерфакс03:06

В Тюменской области юношу задержали за подготовку нападения на школу

Коммерсантъ03:28

Опубликовано видео задержания тюменца, готовившего теракт

РИА Новости04:16

Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства

Известия04:29

ФСБ предотвратила нападение подростка на школу в Тюменской области

RT на русском03:00

ФСБ предотвратила вооруженное нападение подростка на школу в Тюменской области

ТАСС02:46

ФСБ показала видео задержания готовившего нападение на школу

РБК03:42
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Происшествия

Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье

В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50
3,5K
Политика

ВЦИОМ назвал долю планирующих участвовать в голосовании по Конституции

Половина россиян (50%), которые планируют участвовать в голосовании, намерены проголосовать за поправки, 26% — против.
РБК 05:07
57
Общество

Голосование по Конституции могут провести в конце июня — начале июля

Информированный федеральный чиновник не исключает, что голосование может быть назначено и на конец июня — например, в 75-ю годовщину Парада Победы, 24-го (эта дата также выпадает на среду).
Коммерсантъ вчера в 19:10
111
Общество

В Омске еще четверо человек заразились коронавирусом

Статистику заболевших пополнили четверо взрослых омичей, ранее госпитализированных в стационар с признаками ОРВИ.
Вечерний Омск. Неделя 03:45
5
Космос

Ученые опровергли существование планеты Дагон

Русская Планета 01:36
Общество

Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу

Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
117
Происшествия

Россиянин заразился коронавирусом на круизном лайнере Costa Atlantica

На борту итальянского круизного лайнера Costa Atlantica, который находится в порту Нагасаки, есть один гражданин России, заразившийся коронавирусом.
Интерфакс 03:08
12
Общество

Жителей Подмосковья с ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию

"Андрей Воробьев (губернатор Подмосковья) принял решение о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом: с 22 апреля граждане с подозрением на коронавирус, а также граждане с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:29
23
Здоровье

Минздрав надеется на спад заболеваемости коронавирусом в России к лету

К лету ситуация с коронавирусом COVID-19 в России начнет спадать, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 20 апреля в 10:25
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Общество

В Крыму зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Республике Крым выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом.
Парламентская газета 03:50
14
Транспорт

Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска

В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска.
Вести.Ru 05:01
1
Происшествия

СК начал проверку инцидента со связыванием мальчика в уральском приюте

Российская газета 05:04
15
Общество

Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года

Новый учебный год начнется в России 1 сентября. Формат обучения выберут в зависимости от ситуации с коронавирусом.
Известия 05:02
Общество

Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года

«Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении.
RT на русском 01:58
179
Политика

Появились данные о подготовке преемника Ким Чен Ына

Lenta.ru 04:10
46
Шоу-бизнес

Елена Темникова рассказала о домогательствах Максима Фадеева

RuNews24.ru 01:21
1
Общество

Назван способ остановить распространение коронавируса в России

По последним данным, в России зафиксировано более 52 тысяч случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны.
Lenta.ru вчера в 23:04
1,1K
Наука

Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
373
Политика

В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском вчера в 05:52
1,5K
Шоу-бизнес

Владимира Яглыча поздравляют с рождением второго ребенка

Поздравления с рождением второго ребенка не заставили себя ждать: коллеги и поклонники пожелали родителям и малышу здоровья.
OAnews 00:50
Здоровье

В восьми больницах Свердловской области выявили коронавирус

"Врачи зафиксировали случаи коронавируса у пациентов и медиков в восьми больницах Свердловской области", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
РИА Новости 04:56
1
Общество

Депутаты обратились к Голиковой из-за домашнего насилия на изоляции

Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших.
News.ru вчера в 20:15
88
Общество

Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb вчера в 07:43
54
Финансы

Центробанк отчитался о рекордном расходе валюты на поддержку рубля

Банк России в течение понедельника, 20 апреля, израсходовал на поддержку курса рубля более $222 млн, что стало дневным рекордом с начала интервенций весной 2020 года.
РБК 03:48
28
Общество

Из-за пандемии снимать квартиры в Москве становится не по карману

Пандемия коронавируса оставила без работы многих россиян, которые трудились в столице и снимали жилье.
Комсомольская правда 02:07
1
Общество

В Самарской области число заболевших коронавирусом выросло на 12

Число заболевших коронавирусом в Самарской области растёт с каждым днём.
Похвистнево-Информ 04:19
4
Футбол

Экс-игрок «Интера»: Титов мог легко заиграть в любом топ-клубе Европы

Бывший футболист итальянского "Интера" Аьваро Рекоба поделился своими впечатлениями об экс-игроке московского "Спартака" Егоре Титове.
РИА Новости 03:05
Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму

Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
РИА Новости 05:01
18
Здоровье

Коронавирус. На Украине за сутки заболел еще 261 человек

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 5710 случаев коронавируса, из них 151 с летальным исходом, 359 пациентов выздоровели.
Украина.ру 20 апреля в 03:01
6
Общество

Премьер Украины считает, что с ограничениями придется жить два года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что в этом году миру не удастся преодолеть коронавирус, а борьба с COVID-19 может продлиться еще два года, поэтому люди должны привыкнуть жить в новых условиях и придерживаться социальной дистанции и определенных правил поведения в общественных местах.
РИА Новости 03:51
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