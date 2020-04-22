Происшествия
ИзвестияЮный тюменец задержан за подготовку массового убийства
В отношении 18-летнего задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к убийству двух или более лиц общеопасным способом»). Как считает следствие, совершить нападение юноша планировал в апреле.
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Происшествия
Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье
В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50
Политика
ВЦИОМ назвал долю планирующих участвовать в голосовании по Конституции
Половина россиян (50%), которые планируют участвовать в голосовании, намерены проголосовать за поправки, 26% — против.
РБК 05:07
Общество
Голосование по Конституции могут провести в конце июня — начале июля
Информированный федеральный чиновник не исключает, что голосование может быть назначено и на конец июня — например, в 75-ю годовщину Парада Победы, 24-го (эта дата также выпадает на среду).
Коммерсантъ вчера в 19:10
Общество
В Омске еще четверо человек заразились коронавирусом
Статистику заболевших пополнили четверо взрослых омичей, ранее госпитализированных в стационар с признаками ОРВИ.
Вечерний Омск. Неделя 03:45
Космос
Ученые опровергли существование планеты Дагон
Русская Планета 01:36
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
Происшествия
Россиянин заразился коронавирусом на круизном лайнере Costa Atlantica
На борту итальянского круизного лайнера Costa Atlantica, который находится в порту Нагасаки, есть один гражданин России, заразившийся коронавирусом.
Интерфакс 03:08
Общество
Жителей Подмосковья с ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию
"Андрей Воробьев (губернатор Подмосковья) принял решение о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом: с 22 апреля граждане с подозрением на коронавирус, а также граждане с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:29
Здоровье
Минздрав надеется на спад заболеваемости коронавирусом в России к лету
К лету ситуация с коронавирусом COVID-19 в России начнет спадать, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 20 апреля в 10:25
Общество
В Крыму зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Республике Крым выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом.
Парламентская газета 03:50
Транспорт
Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска
В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска.
Вести.Ru 05:01
Происшествия
СК начал проверку инцидента со связыванием мальчика в уральском приюте
Российская газета 05:04
Общество
Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года
Новый учебный год начнется в России 1 сентября. Формат обучения выберут в зависимости от ситуации с коронавирусом.
Известия 05:02
Общество
Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года
«Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении.
RT на русском 01:58
Шоу-бизнес
Елена Темникова рассказала о домогательствах Максима Фадеева
RuNews24.ru 01:21
Общество
Назван способ остановить распространение коронавируса в России
По последним данным, в России зафиксировано более 52 тысяч случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны.
Lenta.ru вчера в 23:04
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Политика
В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском вчера в 05:52
Шоу-бизнес
Владимира Яглыча поздравляют с рождением второго ребенка
Поздравления с рождением второго ребенка не заставили себя ждать: коллеги и поклонники пожелали родителям и малышу здоровья.
OAnews 00:50
Здоровье
В восьми больницах Свердловской области выявили коронавирус
"Врачи зафиксировали случаи коронавируса у пациентов и медиков в восьми больницах Свердловской области", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
РИА Новости 04:56
Общество
Депутаты обратились к Голиковой из-за домашнего насилия на изоляции
Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших.
News.ru вчера в 20:15
Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb вчера в 07:43
Финансы
Центробанк отчитался о рекордном расходе валюты на поддержку рубля
Банк России в течение понедельника, 20 апреля, израсходовал на поддержку курса рубля более $222 млн, что стало дневным рекордом с начала интервенций весной 2020 года.
РБК 03:48
Общество
Из-за пандемии снимать квартиры в Москве становится не по карману
Пандемия коронавируса оставила без работы многих россиян, которые трудились в столице и снимали жилье.
Комсомольская правда 02:07
Общество
В Самарской области число заболевших коронавирусом выросло на 12
Число заболевших коронавирусом в Самарской области растёт с каждым днём.
Похвистнево-Информ 04:19
Футбол
Экс-игрок «Интера»: Титов мог легко заиграть в любом топ-клубе Европы
Бывший футболист итальянского "Интера" Аьваро Рекоба поделился своими впечатлениями об экс-игроке московского "Спартака" Егоре Титове.
РИА Новости 03:05
Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму
Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
РИА Новости 05:01
Здоровье
Коронавирус. На Украине за сутки заболел еще 261 человек
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 5710 случаев коронавируса, из них 151 с летальным исходом, 359 пациентов выздоровели.
Украина.ру 20 апреля в 03:01
Общество
Премьер Украины считает, что с ограничениями придется жить два года
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что в этом году миру не удастся преодолеть коронавирус, а борьба с COVID-19 может продлиться еще два года, поэтому люди должны привыкнуть жить в новых условиях и придерживаться социальной дистанции и определенных правил поведения в общественных местах.
РИА Новости 03:51