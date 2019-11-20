Футбол
RT на русскомЮран отреагировал на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 19 ноября
Стадион «Олимпико»
|3′
Далер Кузяев
|19′
Сергей Петров
Давид Симончини
|33′
Лука Ченсони
|45′+1′
Алекс Гасперони
Мануэль Баттистини
|46′
|49′
Алексей Миранчук
|53′
Магомед Оздоев
Мирко Палацци
|53′
|56′
Алексей Ионов
|58′
Алексей Ионов
Александр Головин
|59′
Магомед Оздоев
Роман Зобнин
Марко Бернарди
Хосе Хирш
|61′
Алессандро Д'Аддарио
Фабио Томассини
|64′
|65′
Алексей Миранчук
Николай Комличенко
|78′
Николай Комличенко
Хосе Хирш
|90′+3′
Сан-Марино
Расстановка 4‑3‑1‑2
23
Симончини
22
Томассини
2
Витайоли
6
Симончини
3
Палацци
5
Лунадеи
19
Ченсони
11
Баттистини
10
Джарди
7
Берарди
20
Хирш
12
Шунин
23
Петров
14
Джикия
6
Беляев
13
Кудряшов
19
Комличенко
11
Зобнин
9
Кузяев
17
Головин
22
Дзюба
10
Бакаев
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
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Эту тему мы не обсуждали, так как думал, что уже ничему удивляться не буду. Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана — это надо уметь. Оставим на их совести, а мы будем идти своей дорогой.
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Медведев: «Все ждут от „Зенита“ европейской весны. Думаю, у нас все для этого есть»
Бомбардир.рувчера в 05:20
Роман Павлюченко: «Оскорблявшие Дзюбу – нелюди, Артем многое делает для страны»
Матч ТВ20 ноября в 08:14
Канчельскис: поведение фанатов — позор. Таким нужно запрещать ходить на футбол
Чемпионат20 ноября в 08:59
Павлюченко — об оскорблениях Дзюбы: «У таких людей явно не хватает мозгов. Это нелюди»
Sport24.ru20 ноября в 07:42
Сергей Юран – об оскорблениях Дзюбы: Не исключаю, что это были фанаты из других стран
Советский спорт20 ноября в 07:28
Неприятное в Сан-Марино: Дзюбу посылали на ###, после игры он не пошел к болельщикам
Sports.ru19 ноября в 18:39
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