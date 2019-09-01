Футбол
RT на русскомЮран считает, что отставка Кононова из «Спартака» неизбежна
Олег Кононов возглавляет московский «Спартак» с 2018 года. В прошлом сезоне клуб под его руководством занял пятое место в Российской премьер-лиге. Ранее Юран заявил, что Кононов знал о задачах «Спартака» и должен был трезво оценивать свои возможности.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 02:24, Вашингтон
Экономика
Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан
Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия 19 сентября в 19:50
Политика
Скабеева в эфире ответила украинке на слова о «трупе» Москвы
Ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольга Скабеева осадила приглашенную украинскую журналистку Янину Соколовскую за слова о газовом контракте между РФ и Украиной.
Телеканал 360° вчера в 19:31
Политика
На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек
Газета.Ru вчера в 22:59
Армия и оружие
Появилось видео стрельбы из «Солнцепека» и «Змея Горыныча»
На учениях «Центр-2019» провели стрельбу из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» и самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч»).
РБК 01:55
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа
«Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет.
Lenta.ru 01:50
Гаджеты
Появился список смартфонов Samsung, которые получат Android 10
Южнокорейский гигант по производству электроники Samsung бета-версию операционной системы Android 10 в свои смартфоны намерен внедрить уже в октябре нынешнего года.
Вечерний курьер вчера в 08:20
Происшествия
Появилось видео горящего торгового центра во Владивостоке
Очевидцы разместили в социальных сетях видеозапись возгорания торгового центра «Максим» во Владивостоке.
РБК вчера в 19:37
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru вчера в 03:55
Происшествия
Концерт «Руки вверх» в Брянске продолжился на улице
БрянскToday вчера в 15:56
Хоккей
Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport вчера в 07:22
Кино
Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании
News.ru вчера в 16:31
Происшествия
В Азовском море пропал катер с тремя людьми
Катер с тремя людьми пропал в Азовском море. Организованы поисковые работы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
ТАСС 00:44
Происшествия
Стрельба во время футбольного матча в Филадельфии: есть пострадавшие
Конфликт, перешедший в стрельбу разгорелся между двумя мужчинами во время футбольного матча между командами двух местных школ в городе Филадельфия.
REGNUM 00:48
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском вчера в 14:19
Игры
Reef Entertainment выпустит игру Terminator: Resistance
Мир фантастики вчера в 11:40
Армия и оружие
Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене
Военную операцию в Йемене начала возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция.
Красная весна 19 сентября в 23:04
Кино
Сталлоне и Шварценеггер в «День Рэмбо» померились ножами
«Рэмбо: Последняя кровь» получил крайне жестокий рекламный ролик Тот самый нож, которым умело орудует Рэмбо в фильме, Сильвестр Сталлоне в «День Рэмбо» выставил на аукцион.
Игромания.ру 19 сентября в 08:18
Происшествия
Павла Устинова освободили из СИЗО
ТАСС вчера в 06:34
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Известия вчера в 06:46
Шоу-бизнес
Екатерина Климова восхитила поклонников вечерним образом
17 сентября Климова посетила Большой театр. Она пришла на оперу «Евгений Онегин» в черном платье с глубоким декольте.
RuNews24.ru вчера в 05:30
Политика
WP: Трамп считает, что действия США на Украине бессмысленны и раздражают Россию
Американский президент Дональд Трамп считает, что действия США на Украине являются бессмысленными и раздражают Россию, с которой необходимо иметь дружеские отношения.
ТАСС 00:43
Кино
Восстание декабристов: новый взгляд. Фильм «Союз спасения» о событиях 1825 года выйдет в прокат в декабре
Лента о событиях 1825 года выйдет в российский прокат в конце декабря. Фильм снят при поддержке государственного Первого канала.
BFM.ru вчера в 23:18
Культура
Как Советская армия заставила Армению покинуть СССР
Десять тысяч и два человека — именно столько жителей Армении 28 лет назад пожелали остаться в составе СССР.
Lenta.ru вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца
Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр вчера в 03:48
Армия и оружие
Трамп решил перебросить дополнительные войска на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск, сообщил в субботу глава Пентагона Марк Эспер.
Интерфакс вчера в 19:07
Политика
Меланья Трамп оконфузилась на открытии памятника Джорджу Вашингтону
Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.
РИА Новости вчера в 20:33
Политика
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями покидает пост
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон покидает пост, передает Reuters. Об этом объявил госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru вчера в 16:19
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46