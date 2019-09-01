Футбол

RT на русскомRT на русскомЮран считает, что отставка Кононова из «Спартака» неизбежна

Олег Кононов возглавляет московский «Спартак» с 2018 года. В прошлом сезоне клуб под его руководством занял пятое место в Российской премьер-лиге. Ранее Юран заявил, что Кононов знал о задачах «Спартака» и должен был трезво оценивать свои возможности.
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Советский и российский футболист, игравший на позиции нападающего, ныне - тренер. Имеет также украинское и португальское гражданства. Воспитанник ворошиловградской «Зари».
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Спартак
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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