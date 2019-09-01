Футбол

RT на русскомRT на русскомЮран считает, что отставка Кононова из «Спартака» неизбежна

Олег Кононов возглавляет московский «Спартак» с 2018 года. В прошлом сезоне клуб под его руководством занял пятое место в Российской премьер-лиге. Ранее Юран заявил, что Кононов знал о задачах «Спартака» и должен был трезво оценивать свои возможности.
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Сергей Юран: Кононов понимал, куда идет и с какой критикой столкнется

Советский спортвчера в 14:32

Юран: Кононову нужно найти мужество уйти сейчас самому

RT на русскомвчера в 14:15
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Энергетика

«Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа

«Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет.
Lenta.ru 01:50
Кино

Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

Экспресс газета вчера в 10:38
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко примерила дорогостоящий купальник

Певица Виктория Дайнеко решила примерить купальник за 34 тысячи рублей на глазах у своих подписчиков.
Bimru.ru 19 сентября в 23:44
Политика

Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
Интерфакс вчера в 22:35
Армия и оружие

Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО

Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 19:27
Футбол

Женщина попыталась попасть на ужин с Роналду, выдав себя за другую

Матч ТВ 02:41
Политика

Трамп счел действия США на Украине бессмысленными

Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
Lenta.ru 02:54
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Армия и оружие

Применение установок «Солнцепек» и «Змей Горыныч» попало на видео

Российские военные на учениях «Центр-2019» показали в действии огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и самоходные реактивные установки разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч»).
Известия 00:04
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Общество

Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера

Свидетельствовать о начале болезни Альцгеймера помимо нарушения памяти могут ухудшение зрения, ориентации в пространстве и трудности с логическим мышлением, рассказали РИА Новости в Национальном институте старения США (National Instute on Aging) - главной структуре по изучению этой болезни в США.
РИА Новости вчера в 20:57
Политика

Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России

Ведущая Ольга Скабеева в ходе эфира на телеканале "Россия 1" в резкой форме осадила украинскую журналистку Янину Соколовскую за ее слова о проплывающем "трупе" России.
Газета.Ru 03:24
Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Происшествия

ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

Известия вчера в 06:46
Политика

На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек

Более двух тысяч человек приехали на штурм секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада.
Газета.Ru вчера в 22:59
Экономика

Банки начнут оценивать клиентов по кредитам их родственников

Российские банки могут начать оценивать заемщиков по кредитной истории их родственников.
Ведомости вчера в 05:40
Шоу-бизнес

Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца

Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр вчера в 03:48
Происшествия

Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали

Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10
Происшествия

Шедшего к Путину якутского шамана отправили в психбольницу

Задержанный накануне шаман Александр Габышев, который шел в Москву "изгонять Путина", доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.
Pravda.Ru вчера в 04:56
Музыка

Пугачева подвергла критике Собчак

Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Футбол

РФС отказал Александру Кокорину в регистрации на матчи РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) отказал нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину в регистрации на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).
Невские Новости вчера в 10:29
Общество

Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

Журналист из Германии Доминик Калус в своем материале для портала Ostexperte.de рассказал, чем отличается жизнь в России от европейской.
Известия вчера в 20:19
Музыка

В Ростове завели административное дело за мат на концерте «Ленинграда»

Российская газета 19 сентября в 13:27
Шоу-бизнес

Журналист обвинил Разина в распространении лжи о здоровье Заворотнюк

Могутин напомнил, что все «страшные» новости о ухудшающимся состоянии здоровья актрисы поступали в СМИ именно от Разина.
Телепрограмма вчера в 23:07
Политика

В Госдуме оценили угрозу Киева отобрать купленные россиянами земли

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление украинского министра экономического развития Тимофея Милованова о готовности изымать купленные гражданами России сельскохозяйственные земли Украины.
iReactor вчера в 19:48
Гаджеты

Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A

Новая модификация относится к серии Mi TV 4A и при 70-дюймах у телевизора разрешение 3840х2160 пикселей (4К).
Astera 19 сентября в 05:19
Происшествия

Экс-участник «Дома-2» устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии

РИА Новости 01:49
Политика

В МИД Ирана заявили о поражении санкционной политики США

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави дал комментарий по поводу санкционной политики США против Тегерана и ограничительных мер в отношении иранских финансовых институтов.
Газета.Ru 02:22
Здоровье

Онколог рассказал, как вовремя обнаружить самый агрессивный рак мозга

Онколог заметил, что распознать это онкологическое заболевание на ранних стадиях трудно, а когда опухоль становится агрессивной, лечение не всегда эффективно.
Слово и Дело 02:55
Политика

Глава МИД Украины заявил о подготовке нового обмена пленными

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Общественному ТВ» сообщил об активной подготовке нового обмена пленными с Россией.
BFM.ru 02:46
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Сергей Николаевич Юран
Футболист
Советский и российский футболист, игравший на позиции нападающего, ныне - тренер. Имеет также украинское и португальское гражданства. Воспитанник ворошиловградской «Зари».
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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