Футбол
RT на русскомЮран считает, что отставка Кононова из «Спартака» неизбежна
Олег Кононов возглавляет московский «Спартак» с 2018 года. В прошлом сезоне клуб под его руководством занял пятое место в Российской премьер-лиге. Ранее Юран заявил, что Кононов знал о задачах «Спартака» и должен был трезво оценивать свои возможности.
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Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа
«Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет.
Lenta.ru 01:50
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко примерила дорогостоящий купальник
Певица Виктория Дайнеко решила примерить купальник за 34 тысячи рублей на глазах у своих подписчиков.
Bimru.ru 19 сентября в 23:44
Политика
Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
Интерфакс вчера в 22:35
Армия и оружие
Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО
Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 19:27
Политика
Трамп счел действия США на Украине бессмысленными
Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
Lenta.ru 02:54
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Армия и оружие
Применение установок «Солнцепек» и «Змей Горыныч» попало на видео
Российские военные на учениях «Центр-2019» показали в действии огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и самоходные реактивные установки разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч»).
Известия 00:04
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Общество
Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера
Свидетельствовать о начале болезни Альцгеймера помимо нарушения памяти могут ухудшение зрения, ориентации в пространстве и трудности с логическим мышлением, рассказали РИА Новости в Национальном институте старения США (National Instute on Aging) - главной структуре по изучению этой болезни в США.
РИА Новости вчера в 20:57
Политика
Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России
Ведущая Ольга Скабеева в ходе эфира на телеканале "Россия 1" в резкой форме осадила украинскую журналистку Янину Соколовскую за ее слова о проплывающем "трупе" России.
Газета.Ru 03:24
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Известия вчера в 06:46
Политика
На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек
Более двух тысяч человек приехали на штурм секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада.
Газета.Ru вчера в 22:59
Экономика
Банки начнут оценивать клиентов по кредитам их родственников
Российские банки могут начать оценивать заемщиков по кредитной истории их родственников.
Ведомости вчера в 05:40
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца
Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр вчера в 03:48
Происшествия
Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали
Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10
Происшествия
Шедшего к Путину якутского шамана отправили в психбольницу
Задержанный накануне шаман Александр Габышев, который шел в Москву "изгонять Путина", доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.
Pravda.Ru вчера в 04:56
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Футбол
РФС отказал Александру Кокорину в регистрации на матчи РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) отказал нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину в регистрации на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).
Невские Новости вчера в 10:29
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Журналист из Германии Доминик Калус в своем материале для портала Ostexperte.de рассказал, чем отличается жизнь в России от европейской.
Известия вчера в 20:19
Музыка
В Ростове завели административное дело за мат на концерте «Ленинграда»
Российская газета 19 сентября в 13:27
Шоу-бизнес
Журналист обвинил Разина в распространении лжи о здоровье Заворотнюк
Могутин напомнил, что все «страшные» новости о ухудшающимся состоянии здоровья актрисы поступали в СМИ именно от Разина.
Телепрограмма вчера в 23:07
Политика
В Госдуме оценили угрозу Киева отобрать купленные россиянами земли
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление украинского министра экономического развития Тимофея Милованова о готовности изымать купленные гражданами России сельскохозяйственные земли Украины.
iReactor вчера в 19:48
Гаджеты
Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A
Новая модификация относится к серии Mi TV 4A и при 70-дюймах у телевизора разрешение 3840х2160 пикселей (4К).
Astera 19 сентября в 05:19
Политика
В МИД Ирана заявили о поражении санкционной политики США
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави дал комментарий по поводу санкционной политики США против Тегерана и ограничительных мер в отношении иранских финансовых институтов.
Газета.Ru 02:22
Здоровье
Онколог рассказал, как вовремя обнаружить самый агрессивный рак мозга
Онколог заметил, что распознать это онкологическое заболевание на ранних стадиях трудно, а когда опухоль становится агрессивной, лечение не всегда эффективно.
Слово и Дело 02:55
Политика
Глава МИД Украины заявил о подготовке нового обмена пленными
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Общественному ТВ» сообщил об активной подготовке нового обмена пленными с Россией.
BFM.ru 02:46