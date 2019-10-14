Возможное назначение немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера московского "Спартака" не даст ничего хорошего, так же как это было со швейцарцем Муратом Якином, заявил РИА Новости экс-нападающий "красно-белых" Сергей Юран.

Гаджеты Раскрыта опасность дешёвых защитных плёнок для смартфонов Samsung Один из владельцев Galaxy S10 на eBay приобрел «гелевую защитную плёнку», которая предлагается за 3 доллара, но как оказалось, после ее наклеивания дактилоскопический датчик стал распознавать любой палец.

Политика Рейтинг Зеленского начал падать Число украинцев, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, в октябре снизилось до 66% по сравнению с 73% в сентябре, сообщается на сайте Киевского международного института социологии.

Политика Путин и король Саудовской Аравии обсудили ВТС Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе переговоров обсудили военно-техническое сотрудничество (ВТС).

Общество Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видеообращение, в котором поблагодарила жителей города и страны за поддержку.

Футбол Удальцов вернулся на должность начальника команды московского «Динамо» Александр Удальцов вернулся на должность начальника команды московского "Динамо", сообщается на сайте футбольного клуба.

Происшествия На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь Как отмечается, в ходе оперативно-следственной проверки в машине девушки обнаружили кровь, которую пытались замыть.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Политика Представители украинской диаспоры побывали в Крыму Крым является территорией России, и позиция единения с Россией активно поддерживается разными странами, отметил Андрей Геращенко, представитель делегации украинской диаспоры, председатель координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников.

Экономика Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.

Армия и оружие Комиссия ООН по авиаударам планирует направиться в Сирию в ближайшее время Комиссия ООН по расследованию авиаударов по гуманитарным объектам намерена поехать в Сирию в скором времени, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Гаджеты Флагманский смартфон Redmi K20 Pro значительно упал в цене Флагманский смартфон Redmi K20 Pro серьезно подешевел на китайском рынке. За пределами этой страны он больше известен как Xiaomi Mi 9T Pro.

Армия и оружие Bloomberg: США вскоре могут ввести санкции против Турции Американские власти могут ввести ограничения против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии уже в понедельник.

Здоровье Пять продуктов, тяга к которым говорит о скрытых болезнях Тяга к каким продуктам говорит о проблемах со здоровьем, читайте в материале «ВП.ру».

Гаджеты Операционная система от Huawei может стать конкурентом iOS и Android По последним исследованиям, рыночная доля Harmony OS к концу 2020 года составит 2%, это очень хороший показатель, учитывая, что это сделает новую оболочку пятой по величине операционной системой в мире.

Политика Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство в Сейме (нижняя палата парламента).

Авто Назвали дату появления премиального кроссовера Exeed TXL в России Китайская компания Chery привезет в Россию свой премиальный суббренд Exeed в марте 2020 года.

Происшествия Заболевания сибирской язвой зафиксировали в Дагестане В Дагестане три человека госпитализированы с подозрением на заражение сибирской язвой, передает РИА "Новости".

Политика ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.

Единоборства Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио Белорусская спортсменка Екатерина Вандарьева потерпела поражения в Токио в рамках турнира One FC по смешанным единоборствам.

Происшествия МВД показало видео с места гибели мэра Абакана в ДТП В Сети появилось видео с места аварии, в которой погиб мэр Абакана Николай Булакин.

Общество Москва встретила Покров день аномальным теплом Если на Покров холодно и дует северный ветер, то она будет суровой, а если тепло – то мягкой.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.