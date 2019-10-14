Футбол
РИА НовостиЮран сравнил Тедеско с экс-тренером «Спартака» Якином
Возможное назначение немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера московского "Спартака" не даст ничего хорошего, так же как это было со швейцарцем Муратом Якином, заявил РИА Новости экс-нападающий "красно-белых" Сергей Юран.
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Гаджеты
Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2
Американская корпорация Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2. В продаже гаджет появится в начале 2020 года.
Общая газета.RU вчера в 17:29
Гаджеты
«Идеальный» молодёжный смартфон Honor представят уже завтра
iXBT.com вчера в 00:22
Общество
Приватбанк почти выиграл дело у Коломойского в лондонском суде
Английский апелляционный суд решил скандальное дело в пользу украинского Приватбанка, который таким образом выиграл у его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, сообщает пресс-служба Приватбанка.
Gazeta.SPb 10:08
Политика
В Белоруссии подтвердили освобождение россиянки Богачевой
Официальный представитель Генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев заявил, что задержанная в Минске россиянка Богачева освобождена.
Газета.Ru 09:33
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой.
РИА Новости 04:27
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
Российская газета 03:52
Гаджеты
Первые смартфоны Xiaomi получили новую MIUI 11. Список моделей
В Китае первые модели смартфонов Xiaomi начали получать доступ к стабильной сборке фирменной оболочки MIUI 11.
Российская газета вчера в 10:38
Общество
В Москве прооперировали фигуристку Татьяну Тотьмянину
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в московской клинике, сообщает телеканал РЕН со ссылкой на Анастасию Драпеко — пиар-менеджера супруга спортсменки Алексея Ягудина.
РИА Новости 08:09
Общество
Россияне стали лояльнее к теневой экономике
В последние два года доля россиян, которые позитивно относятся к неформальному сектору занятости и считают теневую экономику полезной для страны, существенно возросла.
Lenta.ru 10:19
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.
Российская газета 05:11
Происшествия
Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
В октябре прошлого года следователи в рамках расследования злоупотреблений в центре связи ФСИН добились ареста экс-главы учреждения Игоря Шайкова и его заместителя Андрея Краснюкова.
Интерфакс 08:58
Происшествия
В Орске нашли расчлененное тело женщины
Расчлененное тело женщины нашли в понедельник жители Орска (Оренбургская область).
ТАСС вчера в 07:02
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество
Минюст потребовал ликвидировать движение «За права человека»
В тексте письма, размещенного на сайте Минюста, говорится, что ведомство просит ликвидировать движение "За права человека", его структурные подразделения и исключить сведения о них из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Российская газета 10:32
Футбол
Форвард Соболев может перейти в турецкий «Бешикташ»
Интерес к форварду проявляет «Бешикташ», сообщает Fotospor.
Свободная Пресса 07:19
Космос
В США в музее выставили метеорит, пахнущий брюссельской капустой
В Музее естественной истории имени Филда в Чикаго выставлен метеорит, который выглядит как кусок грязи и пахнет как брюссельская капуста, сообщает Live Science.
РИА Новости 11 октября в 17:12
Происшествия
В Красноярске задержали подозреваемых в избиении до смерти мужчины
Новые Ведомости 06:59
Общество
Эксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте
Уже с 1 марта следующего года в России может начаться эксперимент по выдаче электронных паспортов. Первым пунктом их выдачи будет Москва.
Российская газета 08:54
Политика
Россияне стали лучше относиться к Украине после избрания Зеленского
Отношение граждан РФ к Украине резко изменилось в лучшую сторону, после того как Владимир Зеленский был избран на должность главы государства.
Discover24 02:58
Здоровье
«Мальчик в пузыре»: в Китае ребенок родился в мешке
В Китае женщина родила ребенка в амниотическом мешке, тот появился на свет после кесарева сечения, и задышал он спустя две минуты после появления на свет, сообщает Daily Mail.
Московский Комсомолец 02:55
Политика
Президент Эстонии пригласила Путина в гости
Газета.Ru 08:53
Экономика
Российское зерно переведут в токены после хищений на элеваторах
Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) совместно с Россельхозбанком готовит пилотный проект по цифровизации учета и торговли зерном на спотовом рынке, заявил предправления НРД Эдди Астанин, передает корреспондент РБК.
РБК 07:16
Политика
Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды
Британский журналист Би-би-си Эндрю Эванс назвал популярный в России суп — борщ — орудием российской военной пропаганды.
Известия 09:29
Волейбол
Бразильские волейболисты выиграли Кубок мира
Матч ТВ вчера в 08:47
Общество
Мать убитой 9-летней девочки обратилась к жителям Саратова
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева поблагодарила горожан за поддержку.
Общественное мнение вчера в 09:33
Происшествия
Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба
На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Газета.Ru 04:53
Шоу-бизнес
Предполагаемый сын Цискаридзе втянул Малахова в грязный скандал
Молодой азербайджанец публично сообщил, что состоит в интимных отношениях с телеведущим, втянув того в грязный гей-скандал.
Дни.ру 10:49