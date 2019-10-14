Футбол
РИА НовостиЮран сравнил Тедеско с экс-тренером «Спартака» Якином
Возможное назначение немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера московского "Спартака" не даст ничего хорошего, так же как это было со швейцарцем Муратом Якином, заявил РИА Новости экс-нападающий "красно-белых" Сергей Юран.
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Происшествия
Отец Туватина выступил за возвращение смертной казни
РИА Новости 10:09
Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву
Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
Известия 10:26
Общество
Объявлены лауреаты Букеровской премии
В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.
Ведомости 17:07
Авто
С ранцем за спиной: Lada Largus получил второй багажник
В настоящее время производитель проходит процедуру получения сертификата на второй багажник для Lada Largus.
Российская газета 11:00
Футбол
Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов
Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
РИА Новости 16:36
Армия и оружие
Франция намерена остановить военную операцию Турции в Сирии
Отмечается, что Франция будет наращивать дипломатические усилия вместе с партнерами по коалиции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в рамках НАТО и Совбеза ООН для немедленного прекращения военной операции Турции в Сирии.
РЕН ТВ 00:31
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
RT на русском 15:07
Происшествия
МВД показало видео с места гибели мэра Абакана в ДТП
В Сети появилось видео с места аварии, в которой погиб мэр Абакана Николай Булакин.
РБК 10:39
Армия и оружие
Главы Генштабов РФ и Турции провели переговоры по Сирии
Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с турецким коллегой Яшаром Гюлером.
Московский Комсомолец 11:51
Происшествия
Читинец зарезал жену на глазах у детей
Вести.Ru 08:32
Армия и оружие
США планирует настроить страны НАТО против Турции
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что собирается посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе на следующей неделе.
РЕН ТВ 18:01
Политика
У Зеленского упал рейтинг на Украине
Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru 15:00
Происшествия
Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой
Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.
Росбалт вчера в 06:23
Армия и оружие
Пентагон: Эрдоган несёт ответственность за возможное усиление ИГИЛ
Московский Комсомолец 17:53
Киберспорт
HellRaisers снялись с третьей карты против VP на Parimatch League
HellRaisers снялись с матча против Virtus.pro на третьей карте на Parimatch League.
Cyber.sports.ru 12:44
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета вчера в 09:54
Шоу-бизнес
Илья Древнов впервые рассказал о разводе с Марией Порошиной
Актер разоткровенничался с Борисом Корчевниковым. После развода с Марией Порошиной Илья Древнов избегал разговоров на эту тему.
7Дней.ру 08:30
Армия и оружие
Курды заявили об уничтожении 75 турецких военнослужащих
После боестолкновения курды заявили об уничтожении 75 военнослужащих ВС Турции. Об этом сообщает агентство Firat.
Московский Комсомолец 12 октября в 23:45
Шоу-бизнес
Несовершеннолетний сын Наташи Королевой расстался с невестой
Сын Наташи Королевой расстался со своей девушкой.
Телепрограмма 09:06
Экономика
Депутаты обесценили акции «Яндекса»
В конце прошлой недели депутаты Госдумы РФ предложили ограничить долю иностранного капитала в «значимых» интернет-ресурсах, что привело к снижению стоимости акций компании «Яндекс» до 2 209 рублей за штуку.
Саминвестор 05:36
Армия и оружие
Трамп заявил, что вывел войска из Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что он не против, чтобы президент Сирии Башар Асад защищал курдов в своей стране от наступления Турции.
РИА Новости 15:26
Футбол
Азар — о критике: я пока плохо понимаю испанский язык
Бельгийский нападающий мадридского «Реала» Эден Азар ответил на критику в свой адрес о начале карьеры в испанском клубе.
Чемпионат 10:25