Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался доволен победой над «Челси» (2:1) в матче 6-го тура чемпионата Англии. По словам немца, его команда заслужила три очка.

Юрген Клопп: «Мы заслужили три очка в игре с „Челси“»

Политика Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.

Экономика Опубликованы данные об уровне зарплат в российских регионах Опубликованы данные об уровне роста заработной платы в регионах России. Быстрее всего зарплаты растут в Костромской области.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Политика В Молдавии решили отказаться от антироссийского подхода Правительство и президент Молдавии договорились отказаться от системного «антироссийского подхода».

Экономика Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих в России Российские власти с 2020 года начнут реализацию реформы в сфере госуправления: она приведет к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и повышению зарплат оставшимся.

Экономика Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.

Шоу-бизнес Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.

Происшествия В Якутии на реке Лена столкнулись два парома В Якутии на реке Лене столкнулись два парома, принадлежащие частным перевозчикам. В результате ЧП никто не пострадал.

Общество Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.

Авто В РФ заработали новые правила расчета транспортного налога Новые правила будут применять для транспортного налога за 2018 г. К тому же отменили федеральную льготу для организаций.

Общество Евгений Орачевский назначен генеральным директором АО «Фармасинтез» Бывшего министра экономического развития Иркутской области Евгения Орачевского назначили генеральным директором АО «Фармасинтез».

Армия и оружие Пентагон признал полное бессилие ПВО перед атакой на саудовские НПЗ Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система противовоздушной и противоракетной обороны не в силах отразить атаку, наподобие той, что была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".

Футбол Хохлов намекнул на уход с поста главного тренера «Динамо» Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов не стал исключать своего ухода из столичного клуба.

Кино «Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья» Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.

Гаджеты В России официально стартовали продажи iPhone 11 В пятницу, 20 сентября, в 08:00 по московскому времени в России начались продажи новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Здоровье В России могут начать бесплатно выдавать назначенные лекарства Минздрав в рамках разработки единой цифровой системы амбулаторного лекарственного обеспечения пытается просчитать варианты выдачи пациентам поликлиник необходимых лекарств.

Здоровье Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.