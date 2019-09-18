Лига чемпионов

Матч ТВМатч ТВЮрген Клопп: «„Наполи“ может выиграть Лигу чемпионов»

Наполи — Ливерпуль
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Сан-Паоло»
57′
Эндрю Робертсон
61′
Джеймс Милнер
66′
Джеймс Милнер
Джорджиньо Вейналдум
Лоренцо Инсинье
Петр Зелиньски
66′
Ирвинг Лосано
Фернандо Льоренте
69′
Аллан
Элиф Элмаз
75′
Дрис Мертенс
82′
87′
Джордан Хендерсон
Джердан Шакири
Фернандо Льоренте
90′
Фернандо Льоренте
90′+2′
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что «Наполи» сможет стать победителем Лиги чемпионов по итогам текущего сезона. Во вторник «Ливерпуль» проиграл «Наполи» со счетом 0:2 в матче 1-го тура группового этапа турнира.
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