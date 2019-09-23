Футбол
Российская газетаЮрген Клопп признан лучшим тренером по версии ФИФА
В номинации "Лучший тренер года" на награду претендовали Джамель Бельмади (сборная Алжира), Дидье Дешам (сборная Франции), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт"), Рикардо Гарека (сборная Перу), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"), Фернанду Сантуш (сборная Португалии), Эрик тен Хаг ("Аякс") и Тите (сборная Бразилии).
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