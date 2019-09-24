Футбол
РБКЮрген Клопп стал лучшим тренером года по версии ФИФА
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал лучшим тренером года по версии Международной ассоциации футбола (ФИФА). Об этом сообщается в Twitter организации. Торжественная церемония состоялась в Милане.
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«Горжусь, что являюсь тренером «Ливерпуля». Клопп — после получения награды ФИФА
Спорт-Экспрессвчера в 15:17
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Прокуратура обвинила руководство Volkswagen в манипулировании рынком
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Московский Комсомолец 06:18
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Опухоль Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной
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Появилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»
Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись первого пуска ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч".
Российская газета 05:58
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Песков отреагировал на выступление эко-активистки Греты Тунберг в ООН
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Газета.Ru 07:26
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На форуме Союза журналистов в Сочи генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал о своих впечатлениях от интервью, которое с ним провел журналист Юрий Дудь.
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Для сравнения PlayStation 4 в режиме ожидания потребляла 8,5 Вт. Во время своей работы потребление вырастало до 137 Вт.
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Российская газета 07:57
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Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России
В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
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Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
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Месси стал лучшим игроком ФИФА, опередив Роналду и ван Дейка
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«При разборе обеих ситуаций вывод один – заработная плата медработников соответствует их нагрузке», - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
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Минобороны РФ опровергло обвинения Эстонии в нарушении границ Су-34
Министерство обороны России опровергает заявления Эстонии о нарушении границы российским истребителем-бомбардировщиком Су-34.
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