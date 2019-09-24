Футбол
РБКЮрген Клопп стал лучшим тренером года по версии ФИФА
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал лучшим тренером года по версии Международной ассоциации футбола (ФИФА). Об этом сообщается в Twitter организации. Торжественная церемония состоялась в Милане.
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«Горжусь, что являюсь тренером «Ливерпуля». Клопп — после получения награды ФИФА
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