Футбол
РБКЮрген Клопп стал лучшим тренером года по версии ФИФА
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал лучшим тренером года по версии Международной ассоциации футбола (ФИФА). Об этом сообщается в Twitter организации. Торжественная церемония состоялась в Милане.
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Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Волейбол
Сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ
Сборная России во второй раз подряд вылетела на стадии четвертьфинала, пытаясь отстоять титул чемпиона континента, и не смогла сделать победный хет-трик в текущем сезоне после побед в Лиге наций и олимпийском отборочном турнире.
RT на русском 17:42
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС вчера в 17:37
Интернет
Названы самые распространенные и небезопасные пароли
Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей вчера в 03:21
Происшествия
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
Культура
С сайта Министерства культуры исчез «культурный норматив школьника»
С сайта Министерства культуры исчез "культурный норматив школьника", в который были включены песни, в том числе групп "Нирвана", "Битлз", "Куинн", "Машина времени".
Эхо Москвы 10:04
Единоборства
Даниэль Кормье хочет драться со Стипе Миочичем на UFC 245 в Лас-Вегасе
FightTime.ru 16:41
Политика
В Конгрессе допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского
Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил, что в случае если оказание давления президентом США Дональдом Трампом на своего украинского коллегу Владимира Зеленского будет доказано, единственным выходом из ситуации может стать его импичмент, пишет РБК.
РЕН ТВ вчера в 11:46
Кино
«Игра престолов» получила «Эмми» как лучший драматический сериал
Всего сериал «Игра престолов» представлен в 32 номинациях, среди которых «Лучший драматический сериал», «Лучший актер в драматическом сериале», «Лучшая актриса в драматическом сериале», а также «Лучшая режиссура», «Лучшие костюмы в научно-популярном сериале или сериале в стиле фэнтези», «Лучший саундтрек» и ряде других.
Известия 00:37
Авто
Компания Suzuki раскрыла планы по продажам нового Suzuki Jimny
Компания Suzuki планирует реализовать в России 1200 внедорожников Suzuki Jimny до апреля 2020 года.
Автоновости дня 06:30
Общество
В Германии открылся фестиваль пива «Октоберфест»
Крупнейший в мире фестиваль пива "Октоберфест" открылся в субботу в Мюнхене на юге Германии, сообщает телеканал NTV.
ТАСС 21 сентября в 06:16
Спорт
IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
РБК 11:56
Происшествия
На борту летевшего из Самары в Москву самолета произошла драка
Драка между пассажиром и членами экипажа произошла на борту самолета, выполняющего рейс из Самары в московский аэропорт Шереметьево.
РБК 15:23
Кино
Петров, Машков, Ходченкова. «Герой» идет в «Синемапарк»
26 сентября в России состоится премьера фильма Карена Оганесена "Герой".
Тульская пресса 13:30
Футбол
Экс-игроки сборной России объединят иски к МВД на 260 млн рублей
Отмечается, что общая сумма иска составит 260 млн рублей. Ранее суд назначил дату рассмотрения иска Алдонина к МВД на 47 млн рублей.
Газета.Ru 09:55
Энергетика
WSJ: На восстановление работы Saudi Aramco могут потребоваться месяцы
Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco ведет срочные переговоры с производителями оборудования и предлагает им повышенную плату, чтобы как можно быстрее восстановить деятельность после атаки дронов на свои объекты.
Российская газета вчера в 20:18
Футбол
Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
Политика
Мадуро объявил о визите в Россию
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своем намерении отправиться в Россию в самое ближайшее время.
REGNUM 19:22
Космос
Крупный астероид размером с три пирамиды Хеопса приблизился к Земле
Центр исследования околоземных объектов NASA сообщил о приближении к земной орбите крупного астероида, который размерами сравним с двумя-тремя пирамидами Хеопса.
Народные новости 15:18
Происшествия
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости 08:23
Культура
«Врезал так, что все завибрировало»: Соловьев разбушевался в прямом эфире
Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости 18:22
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости 16:45
Игры
Парижский суд обязал Valve разрешить перепродажу игр в Steam во Франции
Владельца Steam обязали разрешить перепродажу видеоигр на платформе.
3DNews вчера в 03:35
Наука
Ядерное топливо на расплавах солей испытали облучением
В Нидерландах провели опыты с радиоактивным облучением расплавов солей с целью имитации условий работы ядерных реакторов на топливе такого вида.
N+1 10:28
Футбол
Хохлов подал в отставку, но руководство «Динамо» ее не приняло
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов подал в отставку, но руководство клуба не приняло ее.
Матч ТВ 07:30
Хоккей
«Тампа» подписала Пойнта на три года
Пойнт защищает цвета «Тампы» последние три года. В сезоне-2018/19 он провел 79 матчей в регулярном чемпионате, набрав 92 (41+51) очка.
Спорт-Экспресс 13:20