Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал лучшим тренером года по версии Международной ассоциации футбола (ФИФА). Об этом сообщается в Twitter организации. Торжественная церемония состоялась в Милане.

Юрген Клопп стал лучшим тренером года по версии ФИФА

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