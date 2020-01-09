«МК» связался с другом легенды бизнесменом Андреем Ковалевым: именно он одним из первых опубликовал фото с Антоновым после того, как тому потребовалась помощь врачей.

с чего всё началось

Ему нужен дополнительный период для реабилитации, поэтому он пока не выступает, хотя ему очень хотелось бы. Тем более, столько поклонников ждет его концертов. Скоро Юрию Михайловичу 75 лет, я думаю, он на год перенесет празднование юбилея. Даст концерт, когда самочувствие ему позволит.

74-летний российский музыкант Юрий Антонов перенес операцию на коленном суставе, ему предстоит длительный период реабилитации. По состоянию здоровья артист сейчас не может давать концертов и очень переживает из-за этого.

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