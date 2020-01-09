Шоу-бизнес
ТВ ЦентрЮрий Антонов перенес операцию на колене
74-летний российский музыкант Юрий Антонов перенес операцию на коленном суставе, ему предстоит длительный период реабилитации. По состоянию здоровья артист сейчас не может давать концертов и очень переживает из-за этого.
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Ему нужен дополнительный период для реабилитации, поэтому он пока не выступает, хотя ему очень хотелось бы. Тем более, столько поклонников ждет его концертов. Скоро Юрию Михайловичу 75 лет, я думаю, он на год перенесет празднование юбилея. Даст концерт, когда самочувствие ему позволит.
— Андрей Ковалев, российский певецStarHit.ru 10 января в 02:00
с чего всё началось
«МК» связался с другом легенды бизнесменом Андреем Ковалевым: именно он одним из первых опубликовал фото с Антоновым после того, как тому потребовалась помощь врачей.Московский Комсомолец09 января в 11:04
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"Болячка ему покоя не дает!": 74-летнему Юрию Антонову сделали операцию
Комсомольская правда09 января в 15:50
«Эта болячка ему покоя не дает!»: друг Антонова объяснил печальный вид музыканта
Телепрограмма09 января в 13:20
Что происходит с Юрием Антоновым: сделал операцию, мучают боли
Московский Комсомолец09 января в 11:04
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