Шоу-бизнес

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74-летний российский музыкант Юрий Антонов перенес операцию на коленном суставе, ему предстоит длительный период реабилитации. По состоянию здоровья артист сейчас не может давать концертов и очень переживает из-за этого.
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Андрей Ковалев
Ему нужен дополнительный период для реабилитации, поэтому он пока не выступает, хотя ему очень хотелось бы. Тем более, столько поклонников ждет его концертов. Скоро Юрию Михайловичу 75 лет, я думаю, он на год перенесет празднование юбилея. Даст концерт, когда самочувствие ему позволит.
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Юрий Антонов
Композитор
Советский и российский композитор, эстрадный певец, музыкант, поэт, актёр. Народный артист РФ.
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