Футбол
Спорт уик-эндЮрий БЕЛОУС: О дуэли Дзюбы и Соболева пока не может быть даже и речи
О ведущих российских клубах «Спорт уик-энд» поговорил с известным футбольным функционером, бывшим вице-президентом «Локомотива» и экс-гендиректором «Ростова» Юрием Белоусом.
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Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
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Льюис Хэмилтон раскритиковал Макса Ферстаппена
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Брайан Орсер: «Горжусь тем, что Медведева не сдалась»
Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер поделился впечатлениями от выступления россиянки в произвольной программе «Гран-при Канады».
Политика
Поспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными
Люди в военной форме, с которыми разговаривал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения населенного пункта Золотое в Луганской области, не являются представителями вооруженных сил Украины, сообщили в Facebook представители штаба Операции объединенных сил (ООС).
Армия и оружие
50 заключенных россиянок исчезли в Сирии
По предварительной версии, россиянки могли исчезнуть во время массового побега из лагеря.
Общество
Роскомнадзор удалил экспертизу сатанинского творчества Крида
Политика
Российский политолог предложил два варианта решение проблемы Донбасса
Синельников-Оришак предложил два варианта развития событий, если Украина откажется выполнять "формулу Штайнмайера" и Минские соглашения.
Политика
Бутина заявила, что зря считала США правовым государством
Бутина рассказала в интервью Sputnik и RT, что жила в иллюзии, что находится в правовом государстве и не ждала ареста.
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае
В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Армия и оружие
WP: военные США начали прибывать из Ирака в провинцию Дейр-эз-Зор
Американские военные начали прибывать с территории Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.
Экономика
Эксперты рассказали, надо ли запасаться красной икрой к Новому году
Красная икра в России, несмотря на снижение вылова лососевых в этом году, вряд ли подорожает к Новому году сильнее обычного, сообщили РИА Новости эксперты рынка.
Футбол
Вальверде покинет «Барселону» по окончании сезона
«Барселона» планирует расстаться с главным тренером Эрнесто Вальверде по окончании текущего сезона.
Армия и оружие
Стрелков предрек скорое появление российских наемников в Ираке
В ближайшее время российские наемники могут активно включиться в боевые действия в Ираке, это станет логичным продолжением участия россиян в войне в Сирии.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Шоу-бизнес
Малахов оправдался перед Серябкиной за скандальный эфир
В интернете разгорается скандал после выхода шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова, очередной выпуск которого был посвящен эскорту.
Общество
В Минприроды рассказали, как пережить встречу с медведем
Министерство природных ресурсов Забайкальского края выпустило памятку, как пережить встречу с медведем.
Общество
В России названы самые востребованные в будущем профессии
Эксперты считают, что в ближайшем будущем в России наиболее актуальными будут профессии, относящиеся к массовому сектору.
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«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Космос
Нобелевский лауреат раскритиковал идею о переселении на другие планеты
Происшествия
Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве родителей
В подмосковном Воскресенске по подозрению в убийстве собственных родителей задержали 25-летнего молодого человека, он признал вину.
Кино
Киностудии выдвинули актеров-претендентов на премию «Оскар»
Студия Sony в качестве претендента на «Оскар» выдвинула Леонардо Ди Каприо за главную роль в фильме «Однажды в Голливуде».
Шоу-бизнес
Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину
Чем немедленно вызвал шквальную дискуссию в Сети. Ведь уходя со сцены, всем остальным наставникам Королев пожал.
Футбол
Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России
Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил глава FIFA Джанни Инфантино на пресс-конференции по итогам заседания совета Международной федерации футбола в Шанхае.
Общество
Россияне стали больше тратить на штрафы ПДД
Средний чек за техобслуживание и ремонт автомобиля — 4720 рублей, шиномонтаж и автомойку — около 940 рублей, на аксессуары водители тратят в среднем 1632 рубля.
Армия и оружие
ВСУ угодили в ловушку в Донбассе – военкоры
Общество
В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова
В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил, почему Терминатор стареет в «Темных судьбах»
Режиссер Джеймс Кэмерон объяснил изданию Collider, почему Терминатор постарел в фильме «Темные судьбы», который выходит в прокат в этом месяце.