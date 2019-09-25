Общество
Российская газетаЮрий Чайка: Из-за чиновничьей волокиты лесные пожары не тушили вовремя
Генеральный прокурор России Юрий Чайка на совещании в Красноярске заявил, что к тушению лесных пожаров во многих регионах отнеслись безответственно. Борьбу с огнем часто начинали только после вмешательства прокуратуры.
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В первом полугодии 2020 года организовать масштабные проверки. В ходе них дайте оценку деятельности органов власти по проведению лесоустройства, лесовосстановительных работ, законности распоряжения лесными участками, эффективности проводимых мероприятий по контролю.
— Юрий Чайка, российский юристТАСС 03:26
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Генпрокурор Чайка раскритиковал «безответственных» чиновников за лесные пожары
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