Политика

РБКРБКЧайка вступил в должность полпреда президента в СКФО

Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.
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