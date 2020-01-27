Политика
РБКЧайка вступил в должность полпреда президента в СКФО
Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.
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В Пятигорске представлен полномочный представитель Президента Российской Федерации в СКФО Юрий Чайка
РИА Карачаево-Черкесия09:07
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