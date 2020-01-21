Юрию Чайке предложили занять пост полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что формально указ о назначении пока не подписан.

с чего всё началось

Формально пока указ не подписан. Он получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Напомним об уходе Чайки с поста генпрокурора РФ на новое место работы стало известно 20 января. Президент РФ предложил на должность главы генпрокуратуры заметсителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова.

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