Политика
Московская газетаЮрий Чайка станет полпредом президента в СКФО
Напомним об уходе Чайки с поста генпрокурора РФ на новое место работы стало известно 20 января. Президент РФ предложил на должность главы генпрокуратуры заметсителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова.
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Формально пока указ не подписан. Он получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельSputnik Южная Осетия 09:03
с чего всё началось
Юрию Чайке предложили занять пост полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что формально указ о назначении пока не подписан.РИА Новости08:42
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