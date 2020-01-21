Политика
Политическая ЭкспертизаЮрий Чайка стал новым полпредом президента в СКФО
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с бывшим Генпрокурором Юрием Чайкой и кандидатом на эту должность Игорем Красновым. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
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Формально пока указ не подписан. Он получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельSputnik Южная Осетия 09:03
с чего всё началось
Юрию Чайке предложили занять пост полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что формально указ о назначении пока не подписан.РИА Новости08:42
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