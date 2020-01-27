Политика

КоммерсантъКоммерсантъЮрий Чайка вступил в должность полпреда в СКФО

Юрий Чайка вступил в должность полпреда в СКФО В понедельник в офисе полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) был представлен новый полпред, бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка.
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Юрий Чайка заявил о переформатировании полпредства в СКФО

Newstracker.ru09:47

Юрий Чайка: «Цели государственной политики на Северном Кавказе остаются неизменными»

Победа 2610:50

Чайка в должности полпреда в СКФО займется борьбой с коррупцией и исполнением нацпроектов

ТАСС13:52

Юрий Чайка уделит особое внимание реализации нацпроектов в СКФО

Ставропольская правда12:36

В Пятигорске представили нового полпреда президента в СКФО Юрия Чайку

Своё ТВ09:46

Новый полпред Юрий Чайка готов работать на благо жителей СКФО

ГТРК Ставрополье09:53

Чайка рассказал о проблемах в сфере освоения бюджета на Кавказе

РИА Новости07:20
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 17:18, Ашберн
Здоровье

Первый случай коронавируса выявлен на Украине

Первый случай коронавируса выявлен на Украине Днем ранее сообщалось, что заболевших 2019-nCoV в стране нет.
Экспресс газета 08:41
Единоборства

Тренер Нурмагомедова предсказал поражение Хабиба в бою с Фергюсоном

ProstoProSport 08:47
Здоровье

Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
РБК 07:00
Экономика

Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе

Сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артем и гендиректор Первой нерудной компании (принадлежит Артему Чайке) Александр Самусев, которым напрямую принадлежало 20% железнодорожного оператора «Модум-Транс», перестали распоряжаться этими акциями.
РБК 08:53
Армия и оружие

Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане

Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
RT на русском 13:32
Происшествия

Найден отец, оставивший детей в Шереметьево

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.
ТАСС 05:11
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Экономика

«Дом.РФ» выставил на торги бывший офис Минкомсвязи в Москве

Госкомпания "Дом.РФ" выставила на торги помещения площадью порядка 10 тысяч квадратных метров в здании "Центрального телеграфа" в Москве, сообщается на сайте площадки проведения конкурса "Сбербанк-АСТ".
РИА Новости 13:27
Космос

Рогозин предложил вовлекать ученых Беларуси в исследования на МКС

Не только в научных центрах Союзного государства, но и на космической орбите МКС предлагает совместную исследовательскую работу генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Российская газета 04:36
Общество

Конституционный суд постановил пересмотреть приговор активисту Котову

Конституционный суд (КС) постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах.
ТАСС 12:29
Общество

В МВД подсчитали ущерб от экономических преступлений в РФ в 2019 году

Общий ущерб от экономических преступления в России в 2019 году составил 447,2 млрд рублей.
Российская газета 16:42
Политика

Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой

В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
Коммерсантъ 15:14
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 07:37
Технологии

Данные клиентов сети «Красное & белое» попали в интернет

В интернет попала база программы лояльности сети «Красное & белое», сообщают «Ведомости».
Коммерсантъ 16:50
Авто

Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля

В 2019 году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное количество за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).
РБК 16:00
Фигурное катание

В Германии возмутились победой российских фигуристок на ЧЕ

РИА Новости вчера в 20:07
Общество

Правительство одобрило законопроект о блокировке электронной почты

Предполагается, что за распространение запрещенной в России информации пользователей электронной почты и мессенджеров будут блокировать.
Эхо Москвы 10:30
Здоровье

В одном из районов Самарской области ввели режим ЧС из-за АЧС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Кошкинском районе Самарской области из-за африканской чумы свиней (АЧС), уничтожены более 200 домашних животных, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
РИА Новости 08:19
Здоровье

Карантин ввели в школах Пензенской области

В 11 классах Пензенской области ввели карантин в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ.
Известия 07:41
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru 09:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться

Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Актуальные Новости 05:43
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс 06:28
Футбол

Братья Алексей и Василий Березуцкие вернулись в ЦСКА

Экс-футболисты ЦСКА братья Алексей и Василий Березуцкие назначены заместителями генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам, говорится в сообщении пресс-службы «красно-синих».
МИР 24 08:47
Общество

Суд подтвердил право России на бренд водки «Столичная»

В 2015 году районный суд Роттердама постановил, что бренды Stolichnaya и Moskovskaya принадлежат России, и обязал передать права на них, либо ежегодно выплачивать штраф в размере 100 тысяч евро и дополнительный ежедневный штраф в размере 50 тысяч евро.
Lenta.ru 14:46
Общество

Верховный суд США разрешил ужесточение правил выдачи грин-карт

Верховный суд США в понедельник позволил американской администрации ввести в действие новые правила выдачи разрешений на постоянное жительство в США (так называемых грин-карт).
ТАСС 14:32
Происшествия

Отца экс-сенатора Арашукова подозревают в хищении 775 млн рублей

Следствие полагает, что Арашуков-старший причастен к организации преступного сообщества и хищению газа у "Газпрома" на сумму более 30 млрд руб. В конце 2019 года стало известно, что на Рауля Арашукова завели четыре новых уголовных дела о растрате.
Коммерсантъ 05:49
Происшествия

В авиакатастрофе погиб Коби Брайант

В авиакатастрофе погиб Коби Брайант Главной спортивной новостью весь понедельник оставалась новость трагическая — о крушении вертолета в Калифорнии, в числе жертв которого вместе с дочерью Джинной оказался выдающийся американский баскетболист Коби Брайант, два десятка лет отыгравший в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс».
Коммерсантъ 14:56
Футбол

Черевченко — о Кашшаи: удивил его приход. Министром здравоохранения тоже иностранец будет?

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко поделился мнением о назначении венгра Виктора Кашшаи на пост главы департамента судейства РФС.
Чемпионат 16:02
Политика

Почти четверть россиян поддержали объединение с Белоруссией

«Если, допустим, в 2020 году в ходе выборов в США вновь начнет разыгрываться карта так называемого российского вмешательства, то представление о России как великой державе может опять укрепиться», — считает Пожалов.
РБК 16:00
Шоу-бизнес

Лариса Голубкина экстренно госпитализирована

Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Рамблер 06:18
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