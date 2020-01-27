Политика
КоммерсантъЮрий Чайка вступил в должность полпреда в СКФО
Юрий Чайка вступил в должность полпреда в СКФО В понедельник в офисе полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) был представлен новый полпред, бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка.
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Здоровье
Первый случай коронавируса выявлен на Украине
Первый случай коронавируса выявлен на Украине Днем ранее сообщалось, что заболевших 2019-nCoV в стране нет.
Единоборства
Тренер Нурмагомедова предсказал поражение Хабиба в бою с Фергюсоном
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Экономика
Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе
Сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артем и гендиректор Первой нерудной компании (принадлежит Артему Чайке) Александр Самусев, которым напрямую принадлежало 20% железнодорожного оператора «Модум-Транс», перестали распоряжаться этими акциями.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Происшествия
Найден отец, оставивший детей в Шереметьево
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Экономика
«Дом.РФ» выставил на торги бывший офис Минкомсвязи в Москве
Госкомпания "Дом.РФ" выставила на торги помещения площадью порядка 10 тысяч квадратных метров в здании "Центрального телеграфа" в Москве, сообщается на сайте площадки проведения конкурса "Сбербанк-АСТ".
Космос
Рогозин предложил вовлекать ученых Беларуси в исследования на МКС
Не только в научных центрах Союзного государства, но и на космической орбите МКС предлагает совместную исследовательскую работу генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор активисту Котову
Конституционный суд (КС) постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах.
Общество
В МВД подсчитали ущерб от экономических преступлений в РФ в 2019 году
Общий ущерб от экономических преступления в России в 2019 году составил 447,2 млрд рублей.
Политика
Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой
В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Технологии
Данные клиентов сети «Красное & белое» попали в интернет
В интернет попала база программы лояльности сети «Красное & белое», сообщают «Ведомости».
Авто
Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля
В 2019 году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное количество за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).
Фигурное катание
В Германии возмутились победой российских фигуристок на ЧЕ
Общество
Правительство одобрило законопроект о блокировке электронной почты
Предполагается, что за распространение запрещенной в России информации пользователей электронной почты и мессенджеров будут блокировать.
Здоровье
В одном из районов Самарской области ввели режим ЧС из-за АЧС
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Кошкинском районе Самарской области из-за африканской чумы свиней (АЧС), уничтожены более 200 домашних животных, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Здоровье
Карантин ввели в школах Пензенской области
В 11 классах Пензенской области ввели карантин в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться
Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Футбол
Братья Алексей и Василий Березуцкие вернулись в ЦСКА
Экс-футболисты ЦСКА братья Алексей и Василий Березуцкие назначены заместителями генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам, говорится в сообщении пресс-службы «красно-синих».
Общество
Суд подтвердил право России на бренд водки «Столичная»
В 2015 году районный суд Роттердама постановил, что бренды Stolichnaya и Moskovskaya принадлежат России, и обязал передать права на них, либо ежегодно выплачивать штраф в размере 100 тысяч евро и дополнительный ежедневный штраф в размере 50 тысяч евро.
Общество
Верховный суд США разрешил ужесточение правил выдачи грин-карт
Верховный суд США в понедельник позволил американской администрации ввести в действие новые правила выдачи разрешений на постоянное жительство в США (так называемых грин-карт).
Происшествия
Отца экс-сенатора Арашукова подозревают в хищении 775 млн рублей
Следствие полагает, что Арашуков-старший причастен к организации преступного сообщества и хищению газа у "Газпрома" на сумму более 30 млрд руб. В конце 2019 года стало известно, что на Рауля Арашукова завели четыре новых уголовных дела о растрате.
Происшествия
В авиакатастрофе погиб Коби Брайант
В авиакатастрофе погиб Коби Брайант Главной спортивной новостью весь понедельник оставалась новость трагическая — о крушении вертолета в Калифорнии, в числе жертв которого вместе с дочерью Джинной оказался выдающийся американский баскетболист Коби Брайант, два десятка лет отыгравший в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс».
Футбол
Черевченко — о Кашшаи: удивил его приход. Министром здравоохранения тоже иностранец будет?
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко поделился мнением о назначении венгра Виктора Кашшаи на пост главы департамента судейства РФС.
Политика
Почти четверть россиян поддержали объединение с Белоруссией
«Если, допустим, в 2020 году в ходе выборов в США вновь начнет разыгрываться карта так называемого российского вмешательства, то представление о России как великой державе может опять укрепиться», — считает Пожалов.
Шоу-бизнес
Лариса Голубкина экстренно госпитализирована
Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.