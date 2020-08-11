Юрий Дудь обратился к белорусским силовикам

Журналист Юрий Дудь опубликовал в своем Instagram обращение к "хоть молодым, хоть старым" силовикам в Белоруссии. Он отметил, что не сделал этого раньше, поскольку живет в другой стране.