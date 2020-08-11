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Газета.Ru
Газета.Ru

Юрий Дудь обратился к белорусским силовикам

Журналист Юрий Дудь опубликовал в своем Instagram обращение к "хоть молодым, хоть старым" силовикам в Белоруссии. Он отметил, что не сделал этого раньше, поскольку живет в другой стране.В источнике
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Газета.Ru

Юрий Дудь обратился к белорусским силовикам

Газета.Ru19:49
Московский Комсомолец

Российский журналист Дудь призвал белорусских силовиков не применять силу

Московский Комсомолец19:25
News.ru

Юрий Дудь выступил с обращением к белорусским силовикам

News.ruвчера в 16:41
РБК

Дудь назвал задержания в Минске «дичью для европейского государства»

РБК18:50
Lenta.ru

Дудь обратился к белорусским силовикам

Lenta.ru17:43
Эхо Москвы

Журналист Юрий Дудь призвал белорусских силовиков не лишать себя будущего

Эхо Москвы19:07
Znak.com

Дудь обратился к белорусским силовикам c призывом не применять силу и «слать» начальство

Znak.comвчера в 16:37

Росгвардия готовит назначения 24 генералов

По плану реформы, некоторые детали которой изучили «Известия», генералами полиции станут также руководители управлений Росгвардии по трем Северо-Кавказским республикам: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии.
Росгвардия готовит назначения 24 генералов
Известия18:45
5

Украина пытается обвинить Россию в провокации в Азовском море

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший представитель президента Украины в так называемой Автономной республики Крым (с представительством в Херсоне) Борис Бабин, ссылаясь на слухи, заявил, что российский корабль в Азовском море приблизился к побережью Украины менее чем на 2 мили.
Новый День01:58
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Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
RT на русском05:08
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Российского журналиста Никиту Телиженко избили в белорусском изоляторе

Сегодня, 12 августа, стало известно о том, что российского журналиста Никиту Телиженко избили в ИВС Жодинского района Беларуси, где он находился почти сутки после задержания во время акции протеста 10 августа.
Readovka.ru05:07

Составлен список фильмов с реальными сценами секса

В список фильмов с «настоящими сексуальными сценами» вошли также «Бурый кролик», где главные персонажи продемонстрировали на камеру оральный секс, «Калигула» (1979 год), «Спи со мной» (в этой ленте главных героев в постели заменили дублеры), и Клуб Shortbus.
Discover24вчера в 04:28
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В Германии заявили, что США утратили роль гаранта порядка в мире

США с выходом из многосторонних соглашений полностью утратили роль гаранта международного порядка, заявил Детлеф Дцембрицкий, глава UNA-Germany (нем. DGVN, "Немецкое общество ООН"), которая информирует общественность ФРГ о деятельности ООН и анализирует германскую политику в организации.
РИА Новости04:28
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«ПСЖ» обыграет «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов 12 августа

Ставший чемпионом Франции досрочно, "ПСЖ" завершил сезон, выиграв Кубок Франции и Кубок Лиги, в то время как "Аталанта" завоевала "бронзу" Серии А. На стадии 1/8 финала клуб из Бергамо прошел "Валенсию", а коллектив Тухеля "расправился" с дортмундской "Боруссией".
ODDS.ru02:56

Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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