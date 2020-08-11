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Газета.Ru
Газета.Ru

Юрий Дудь обратился к белорусским силовикам

Журналист Юрий Дудь опубликовал в своем Instagram обращение к "хоть молодым, хоть старым" силовикам в Белоруссии. Он отметил, что не сделал этого раньше, поскольку живет в другой стране.В источнике
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Газета.Ru

Юрий Дудь обратился к белорусским силовикам

Газета.Ru19:49
Lenta.ru

Дудь обратился к белорусским силовикам

Lenta.ru17:43
Эхо Москвы

Журналист Юрий Дудь призвал белорусских силовиков не лишать себя будущего

Эхо Москвы19:07
РБК

Дудь назвал задержания в Минске «дичью для европейского государства»

РБК18:50
Московский Комсомолец

Российский журналист Дудь призвал белорусских силовиков не применять силу

Московский Комсомолец19:25
News.ru

Юрий Дудь выступил с обращением к белорусским силовикам

News.ruвчера в 16:41
Znak.com

Дудь обратился к белорусским силовикам c призывом не применять силу и «слать» начальство

Znak.comвчера в 16:37

Суббренд Hyundai анонсировал выпуск трех электрокаров

У концерна Hyundai уже есть суббренд Genesis, специализирующийся на выпуске премиальных авто, а теперь производитель анонсировал еще одну марку - Ioniq, которая будет заниматься выпуском электрокаров.
Новые автомобили10 августа в 11:57
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Свидетель по делу Соколова в суде: «Он принял правильное решение»

В Кировском районном суде Саратова продолжается заседание по делу бывшего министра экологии и природных ресурсов региона Дмитрия Соколова, обвиняемого в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.
Взгляд-инфо03:42

Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса

Во вторник, 11 августа, президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами российского правительства заявил, что в стране была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса.
Форпост Северо-Западвчера в 05:07
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